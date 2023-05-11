США начали передавать арестованные российские деньги Украине

Опубликовано: 11.05.2023 09:50 , Обновлено: 11.05.2023

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 10 мая сообщил, что санкционировал первую передачу конфискованных российских активов на помощь Украине. По его словам, это только начало.

Речь идёт о финансах российского олигарха Малофеева. Агентство Reuters сообщило, что министерство юстиции США в прошлом году предъявило Константину Малофееву обвинение в нарушении санкций, введенных против России после ее вторжения на Украину, заявив, что он финансировал россиян, пропагандирующих сепаратизм в Крыму.

Тогда же, по словам Гарланда, было объявлено “об аресте миллионов долларов на счету в американском финансовом учреждении, который может быть связан с нарушениями санкций Малофеевым”.

В феврале Гарланд заявил, что санкционировал перевод этих денег для использования в Украине. И вот в мае это произошло.

“Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, - сказал Гарланд, - он не будет последним”, - говорится в его заявлении генпрокурора США. Точная сумма перевода не оглашалась.