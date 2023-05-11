США начали передавать арестованные российские деньги Украине
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 10 мая сообщил, что санкционировал первую передачу конфискованных российских активов на помощь Украине. По его словам, это только начало.
Речь идёт о финансах российского олигарха Малофеева. Агентство Reuters сообщило, что министерство юстиции США в прошлом году предъявило Константину Малофееву обвинение в нарушении санкций, введенных против России после ее вторжения на Украину, заявив, что он финансировал россиян, пропагандирующих сепаратизм в Крыму.
Тогда же, по словам Гарланда, было объявлено “об аресте миллионов долларов на счету в американском финансовом учреждении, который может быть связан с нарушениями санкций Малофеевым”.
В феврале Гарланд заявил, что санкционировал перевод этих денег для использования в Украине. И вот в мае это произошло.
“Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, - сказал Гарланд, - он не будет последним”, - говорится в его заявлении генпрокурора США. Точная сумма перевода не оглашалась.