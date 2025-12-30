США могут разместить войска в Украине - Туск

Опубликовано: 30.12.2025 16:39 , Обновлено: 30.12.2025

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что США готовы разместить своих военных в Украине в качестве гарантии ей безопасности. Ранее власти США утверждали, что не собираются отправлять военных в Украину, а безопасностью после заключения мирного соглашения должна заниматься больше Европа. Россия и вовсе против любых иностранных войск в Украине, кроме своих.

Тем не менее Дональд Туск заявил, что обладает информацией о том, что не исключает «присутствия американских войск, например на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией».

«Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на успешное завершение этих переговоров. Успехом я считаю завершение войны», - заявил Туск.

По его мнению, с таким раскладом мир может наступить уже в ближайшие недели, но это потребует от Украины «компромисса по территориальным вопросам».

«Мир уже не за горами, нет сомнений, что произошли события, дающие основания надеяться на то, что эта война может закончиться, и довольно быстро, но это все еще надежда, далеко не стопроцентная уверенность», — заявил Туск во вторник после переговоров с другими европейскими лидерами, Канадой и НАТО.

[inf]По данным агентства Reuters, российские вооруженные силы в настоящее время занимают почти 20% территории Украины, включая Крым, аннексированный в 2014 году. К оставшимся территориям относятся Луганская область, более 80% Донецкой области, приблизительно 75% Херсонской и Запорожской областей, а также небольшие участки Харьковской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областей.[/inf]

Зеленский готов на компромисс?

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что создание свободной экономической зоны на Донбассе - вариант, который бы устроил Киев. По его словам, если Украина отступит на несколько километров, Россия должна будет предпринять аналогичные шаги и также вывести свои войска на несколько километров. В такой свободной экономической зоне будут действовать особые правила.

По его словам, просто так ВСУ не готовы отступить. «Мы не можем просто уйти — это противоречит нашим законам. Мы не можем просто так отказаться от своих территорий. И дело не только в законе. Там живут люди — около 300 000 человек. Мы не можем просто оставить их. Мы не можем уйти, потому что сотни тысяч получили ранения, а десятки тысяч погибли. Кроме того, там тоже находится наша армия», — сказал он.