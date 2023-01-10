Опубликовано: 10.01.2023 08:08 , Обновлено: 10.01.2023

США рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker в Украину в рамках предстоящего пакета помощи, чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление России. Об этом сообщило Politico со ссылкой на два источника.

Источники издания в Пентагоне сообщили, что администрация Байдена может объявить о пакете помощи, с «Stryker» или без них, в конце следующей недели.

«Украинцам нужны бронетранспортеры, и, если не считать других стран, которые их предоставляют, это то, что у нас есть на вооружении», — сказал представитель Минобороны.

Но окончательное решение пока не принято.

Как пишет немецкий обозреватель Александр Фридман, «источник издания намекает на то, что вопрос по поводу западных танков уже принципиально решен».

«Разногласия между американцами и европейцами существуют лишь по поводу механизма: 1) Передадут американцы танки первыми? 2) Или все-таки первыми будут европейцы? 3) А возможно обе стороны сделают это одновременно?» — отметил он.

[info_b]Машины Stryker предназначены для оснащения механизированных бригад армии США. Созданы в начале 2000-х годов. Используются для оперативной доставки пехоты на поле боя или к месту вооруженного конфликта. Обеспечивают повышение боевых возможностей за счет броневого прикрытия, мобильных средств поддержки пехоты, а также возможность оперативного применения на значительных расстояниях от мест базирования.[/info_b]