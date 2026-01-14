США могут нанести удары по Ирану в течение 24 часов

Опубликовано: 14.01.2026 20:50 , Обновлено: 04.03.2026

Некоторым военнослужащим приказали покинуть американскую военную базу в Катаре в качестве «меры предосторожности». Как сообщают источники CNN, президент Дональд Трамп всё больше убеждается в необходимости принятия «решительных мер» против иранских властей.

Европейские источники полагают, что удары могут быть нанесены в течение 24 часов.

Тем временем Турция пытается наладить связь как с иранскими, так и с американскими чиновниками по поводу возвращения за стол переговоров, сообщил в среду CNN дипломатический источник, но предупредил, что может быть «слишком поздно».

«В настоящее время ведутся разговоры о переговорах. Темп переговоров медленный, и при такой скорости может оказаться слишком поздно», — сказал дипломат.

Ранее Трамп предостерег Тегеран от казней протестующих. По данным Госдепартамента США (Государственный департамент США), одного из иранских протестующих, Эрфана Солтани, могут казнить сегодня или завтра.

Норвежская правозащитная организация Hengaw сообщила, что 26-летний Солтани был арестован у себя дома в прошлый четверг в связи с протестами в Фардисе, городе в центральной провинции Карадж. Через четыре дня после ареста его семье сообщили, что назначена дата его казни.

Таким образом, США могут нанести авиаудары по центрам принятия решений в Иране в ответ.

В свою очередь, иранские власти пообещали незамедлительно наказать антиправительственных протестующих. Они пообещали, что любой арестованный будет признан виновным в ведении «внутренней войны» против властей.

По данным американской правозащитной организации, с начала протестов в Иране в прошлом месяце погибло по меньшей мере 2400 протестующих, а интернет-связь до сих пор отключена.