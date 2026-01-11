США и Израиль обсуждают удары по Ирану. Что известно

Опубликовано: 11.01.2026 11:23 , Обновлено: 04.03.2026

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и государственный секретарь США Марко Рубио созвонились, чтобы обсудить возможное военное вмешательство США в дела Ирана, сообщило агентство Reuters со ссылкой на присутствовавший на встрече израильский источник.

По данным трёх израильских источников, цитируемых агентством, Израиль перешёл в состояние повышенной готовности в связи с возможным вмешательством США в дела Ирана. Таким образом, Вашингтон хочет дать понять властям восточной страны о недопустимости расстрела участников массовых акций протеста, которые охватили практически все крупные города.

Угрозы вмешательства США встретили ожидаемо агрессивную реакцию со стороны Тегерана. Мохаммад Багер Калибаф, спикер иранского парламента (меджлиса), пообещал, что его страна ответит на любое нападение США, назвав в таком случае Израиль и американские базы в регионе «законными целями».

Калибаф выступил с угрозой на фоне криков депутатов парламента: «Смерть Америке!»

В пятницу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что протестующие «разрушают свои собственные улицы, чтобы угодить президенту другой страны», явно имея в виду США.

Тем временем один из соратников Дональда Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявил в комментарии на The New York Times, что для иранцев «долгий кошмар скоро закончится».

«Ваша храбрость и решимость положить конец угнетению были замечены [Трампом] и всеми, кто любит свободу. Когда президент Трамп говорит: «Сделаем Иран снова великим», это означает, что протестующие в Иране должны одержать победу над аятоллой… Трамп «понимает», что Иран никогда не станет великим, пока у власти находятся аятолла и «его приспешники», — сказал Грэм.

Он завершил своё сообщение словами: «Помощь уже в пути».

Сам Трамп поздно вечером по минскому времени в субботу намекнул, что его страна готова оказать поддержку демонстрантам в Иране. В лаконичном сообщении на платформе Truth Social Трамп написал: «Иран близок к СВОБОДЕ, возможно, как никогда прежде. США готовы помочь!!!»

Выступая днём ранее в Белом доме, он вновь сказал, что нанесёт Тегерану «очень сильный» удар, если правительство «начнёт убивать людей».