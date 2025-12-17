США готовят новые санкции, если Россия откажется от мирного соглашения с Украиной — Bloomberg

Опубликовано: 17.12.2025 12:35 , Обновлено: 17.12.2025

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на свои осведомлённые источники, что США готовят новый пакет санкций против российской нефти и газа. Он будет одобрен, если Москва откажется от мирного плана, который представители Трампа согласовали с Владимиром Зеленским.

Такой шаг призван усилить давление на Владимира Путина, если мирные переговоры снова зайдут в тупик.

Как стало известно Bloomberg, под санкции могут попасть суда так называемого «теневого флота» России. Также ограничения могут коснуться компаний-трейдеров, которые помогают продавать российскую нефть.

По данным агентства, новые санкции могут быть приняты уже на следующей неделе. Как сообщалось, и представители администрации Белого дома, и Владимир Зеленский заявили на днях, что уже на выходных согласованный США и Украиной мирный план должен попасть в руки Москвы.

Пока неясно, примет ли Кремль новый план, который готовился без его участия и обсуждался лишь США, Украиной и ЕС.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на этой неделе, что он «очень уверен», что война близится к концу. Однако в интервью ABC News он предупредил, что территориальные требования Москвы остаются прежними.

«Я почти уверен, что мы на пороге разрешения этого ужасного кризиса, — сказал Рябков, не вдаваясь в подробности. — Мы готовы к сделке, если использовать слова президента Трампа, и я надеюсь, скрестим пальцы, что это произойдет скорее раньше, чем позже».