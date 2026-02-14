США готовят масштабную и многонедельную военную операцию в Иране

Опубликовано: 14.02.2026 10:12 , Обновлено: 04.03.2026

Согласно последним анонимным известиям из Вашингтона, армия США начала разработку планов широкомасштабной военной операции в Иране, которая может продлиться несколько недель.

Такую информацию сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Если Дональд Трамп отдаст приказ, то в этот раз США помогут не ограничиться отдельными ударами с неба.

По словам американских чиновников, на этот раз американские военные могут нанести удары по иранским государственным и военным объектам, а не только по ядерной инфраструктуре.

Издание The Washington Post уточнило, что на данный момент по всему Ближнему Востоку рассредоточено от 30 000 до 40 000 американских военнослужащих. Эксперты считают, что восемь постоянных баз армии США в регионе могут ощутить последствия нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО) после ответного удара Ирана.

Также для операции потребуются истребители, которые сейчас находятся в Европе, а большая часть американской военной техники на Ближнем Востоке, которая копилась там на протяжении 20 лет, была выведена из региона.

По словам трех американских чиновников, органы национальной безопасности убедили президента США подождать с операцией против Ирана, пока Пентагон (Министерство обороны США) восстановит свою способность атаковать и, что еще важнее, защищаться в 11 региональных странах, которые могут быть уязвимы для иранского ответного удара.

Эксперты говорят, что риски для американских сил будут гораздо выше в такой операции против Ирана, который обладает внушительным арсеналом ракет. Ответные удары Ирана также увеличивают риск регионального конфликта.

В пятницу, выступая перед американскими войсками на базе в Северной Каролине, Трамп заявил, что «трудно заключить сделку» с Ираном. На вопрос о подготовке к потенциально продолжительной военной операции США пресс-секретарь Белого дома Анна Келли ответила: