США думают поставить Киеву оружие для удара по Крыму — NYT

Опубликовано: 19.01.2023 09:54 , Обновлено: 19.01.2023

В администрации президента США рассматривают возможность поставить Украине оружие для ударов по Крыму. Об этом сообщило The New York Times.

Как отметили в издании, ранее в приватных разговорах американские военные и чиновники сомневались в целесообразности ударов Украины по Крыму. Там считали, что у ВСУ есть более подходящие цели в других частях фронта.

Однако теперь, по информации NYT, у Джо Байдена заговорили о том, что если ВСУ смогут заставить Россию почувствовать риск потери контроля над Крымом, это укрепит позиции Киева на переговорах.

Кроме того, ослабли опасения, что Кремль ответит ядерным оружием (хотя риск все еще есть, считают у Байдена).

При этом, отметило издание, речи о поставке Киеву ракет с дальностью, которая позволит ударить по целям в самом Крыму, все еще не идет. В США думают над применением другого оружия, в том числе РСЗО HIMARS и БМП Bradley — чтобы атаковать, к примеру, Крымский мост.