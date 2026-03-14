США атаковали остров Харг - главный нефтяной узел Ирана

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Опубликовано: 14.03.2026 09:54 , Обновлено: 14.03.2026

Президент США опубликовал подборку кадров авиаударов по иранскому острову Харг. Он сделал это через несколько часов после заявления о том, что Америка атаковала и «уничтожила» военные цели на главном нефтяном узле Ирана.

Трамп опубликовал видео без каких-либо слов, но по крайней мере один из фрагментов, показывающий взлетно-посадочную полосу и расположенные рядом здания, похоже, совпадает со спутниковыми снимками Google взлетно-посадочной полосы Харг, сообщил Sky News.

[inf]Харг - небольшой коралловый остров, который расположен на севере Персидского залива, в 26 км от иранского побережья и примерно в 483 км к северу от Ормузского пролива, жизненно важного водного пути для международной транспортировки нефти, который Иран перекрыл.

Харг является основным экспортным терминалом для иранских нефтяных поставок (по оценкам, он обрабатывает около 90% всей нефти) и имеет мощность по отгрузке около семи миллионов баррелей в день, а также может одновременно принимать до 10 супертанкеров.

Подавляющая часть нефти с острова поступает в Китай, и, что важно, приносит режиму миллионы долларов на финансирование армии и таких организаций, как КСИР.[/inf]

Роберт Пейп, профессор политологии Чикагского университета, заявил, что, по его мнению, Трамп отдал приказ о бомбардировке иранского острова «из отчаяния».

«Трудно понять, что творится у кого-либо в голове, тем более у Дональда Трампа. Но я думаю, что он пытается восстановить контроль над ситуацией, которую теряет час за часом, день за днем», — сказал Пейп в интервью Al Jazeera.

«Трамп начал с того, что выглядело как стратегия на несколько дней, но это может затянуться на более длительный срок», — сказал Пейп.

«Он думал, что добьется смены режима и что иранское руководство рухнет, как карточный домик, но позже сказал, что удивлен, что этого не произошло».

Теперь Трамп понял, что, хотя он и добился тактического успеха, он потерпел стратегическую неудачу и теперь ищет новые тактические планы, добавил Пейп.

«Проблема с планом по захвату острова Харг или с захватом его морскими пехотинцами заключается в том, что это будет тактически дороже, потому что США будут подвергать этих морских пехотинцев длительному обстрелу. И, стратегически, это не выглядит выигрышным вариантом. Скорее наоборот. Похоже, они собираются изъять с рынка больше нефти, что сократит предложение и повысит цену», — сказал профессор.