США атаковали Иран его же оружием

Опубликовано: 02.03.2026 13:42 , Обновлено: 04.03.2026

Американские военные в первый день войны применили беспилотники-камикадзе LUCAS. Эти БПЛА (беспилотные летательные аппараты) были разработаны методом обратного инжиниринга. Это было первое применение этого оружия, разработанного на основе иранского Shahad 136 ( «Шахед-136»).

По словам представителя правительства США, американские военные ранее разобрали иранский беспилотник, проанализировали его и разработали собственную версию методом обратного проектирования (инжиниринга).

В декабре Центральное командование США (CENTCOM) объявило о создании оперативной группы «Скорпион» (TFSS). Это произошло «через четыре месяца после того, как министр обороны Пит Хегсет распорядился ускорить приобретение и внедрение доступных технологий беспилотных летательных аппаратов», сообщили американские военные.

В сообщении пояснялось, что «TFSS призвана быстро предоставить военнослужащим недорогие и эффективные возможности беспилотников», и что «новая оперативная группа сформировала эскадрилью недорогих беспилотных боевых ударных систем (LUCAS), в настоящее время базирующихся на Ближнем Востоке».

Беспилотники LUCAS, разработанные компанией SpektreWorks, на самом деле являются результатом обратного проектирования иранских беспилотников Shahed-136, которые широко использовались Россией в Украине. В американской компании этого и не скрывали.

Американская платформа LUCAS, запуск которой может осуществляться с помощью различных механизмов, таких как катапульты, ракетные ускорители или мобильные наземные и автомобильные системы, призвана стать недорогим вариантом, разработанным для быстрого производства и развертывания.

Хотя США не раскрыли все возможности системы LUCAS, сочетание наземной оперативной группы «Скорпион» и морской оперативной группы «59» указывает на усилия по созданию мощной группировки с возможностью усилить удары по Ирану недорогим вооружением.

Известно, что, по данным CENTCOM, беспилотники предназначены для автономной работы на больших расстояниях.