Сразу 50 израильских истребителей нанесли удар по центру Тегерана

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Опубликовано: 06.03.2026 16:02 , Обновлено: 06.03.2026

ЦАХАЛ заявил, что около 50 израильских истребителей нанесли одновременный удар по подземному бункеру, построенному для верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

Армия обороны Израиля заявила, что операция была проведена сегодня утром в центре Тегерана, а бункер расположен под комплексом зданий иранскиз властей.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате первых американо-израильских ударов в прошлую субботу. Однако бункер не пострадал и использовался представителями властей страны в дни последующих бомбежек, утверждают в ЦАХАЛе.

«Хаменеи был ликвидирован до того, как смог использовать бункер во время операции «Рычащий лев», но комплекс продолжал использоваться высокопоставленными чиновниками иранского режима», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram.

В заявлении также утверждается, что комплекс «простирался под целыми улицами в центре Тегерана» и включал в себя конференц-залы.

Власти Ирана пока не комментировали заялаенеи ЦАХАЛа.