Спикер Сейма Польши ушел в отставку. Власти этого ждали, оппозиция отговаривала

Опубликовано: 13.11.2025 20:56 , Обновлено: 13.11.2025

Председатель (маршал) нижней палаты парламента Польши - Сейма - Шимон Головня подписал заявление об отставке. Он объявил, что его решение вступит в силу во вторник, 18 ноября. А исполняющим обязанности спикера станет старейший вице-спикер Влодзимеж Чаржастый.

Если процедура пройдёт по плану, в тот же день будет избран новый спикер, а затем Сейм выберет новых заместителей спикера. «Если спикером станет Чаржастый, на должности вицеспикера появятся две вакансии. Таким образом, можно будет представить двух кандидатов», — пояснил Головня.

Такой шаг спикера был прописан в коалиционном соглашении, где было сказано, что первую половину срока этого парламента главой Сейма будет Головня, а вторую - Чаржастый.

Впрочем оппозиция в лице ПиС предлагала спикеру нарушить соглашение, и пообещала поддержать его кандидатуру на голосовании. Однако Шимон Головня подчеркнул, что его приоритетом на посту маршала является обеспечение стабильности государства, независимо от политической принадлежности.

«Не та или иная коалиция, не та или иная политическая партия. Государство — это больше, чем просто политическая партия», — заявил он в своей последней речи в этой должности.

Лидер «Польши 2050» подчеркнул, что хочет передать полномочия своему преемнику как можно более плавно и без проблем. По его словам, это станет подтверждением его коалиционных обязательств. «Не потому, что это лёгкий процесс для меня, вы меня знаете, я честен, и это непростой процесс. А потому, что мы взяли на себя обязательство. Так и должно быть: если мы что-то взяли на себя, мы это выполняем», — подчеркнул польский политик.

Головня добавил, что “Польше нужна стабильность”.

В своей речи он также подвёл итоги своего мандата. Головня упомянул, среди прочего, приглашение парламентских групп на Съезды старейшин, открытие Сейма для посетителей и введение публичных консультаций по законопроектам.