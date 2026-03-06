Спикер Конгресса Джонсон заявил, что США не вооюют с Ираном

Опубликовано: 06.03.2026 16:09 , Обновлено: 06.03.2026

Спикер нижней палаты парламента США (Конгресса) Майк Джонсон заявил, что его страна не воюет и не планируют воевать с Ираном.

“Это операция, ограниченная по масштабу и длительности. У неё очень чёткая миссия, и, по всем оценкам, эта миссия почти выполнена”, — сказал он.

Джонсон, напротив, заявил, что это Иран объявил войну Соединенным Штатам — после американских ударов, уничтоживших их верхушку руководства.

Несмотря на заявления Джонсона, и Трамп, и его министр обороны Хегсет назвали операцию «войной».

«Жизни отважных американских героев могут быть потеряны, и у нас могут быть жертвы, — сказал Трамп, объявляя об операциях в субботу утром. - Такое часто случается на войне».

Кроме того, Хегсет также назвал операцию войной. «Это не так называемая война за смену режима, но режим, безусловно, изменился, и миру от этого стало лучше», — сказал глава Пентагона на этой неделе.

В Иране же нападение США и Израиля называют войной с первых дней.