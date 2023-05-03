Спикер Госдумы потребовал "уничтожить Киев"

Опубликовано: 03.05.2023 17:22 , Обновлено: 03.05.2023

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил после ночной атаки неизвестных БПЛА на Кремль, чтобы российская армия применила такое оружие, которое "уничтожит Киев".

По его словам, Госдума также должна признать «киевский нацистский режим террористической организацией».

«Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим»,— написал спикер Госдумы РФ в своем ТГ-канале.

В то же время, замглавы Совбеза РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев пока никак не отреагировал на атаку Кремля. Что необычно.

“Все это предсказуемо…”

На западе заявления Москвы о покушении на Владимира Путина были встречены с большим скептицизмом, сообщил телеканал Sky News.

Там заявили, что неясно, кто стоял за предполагаемым нападением, хотя Россия обвиняет Украину. Хотя первоначальная реакция некоторых экспертов заключается в том, что атака беспилотника на Кремль была бы слишком “унизительной” для Путина, чтобы быть осуществленной Москвой.

Тем временем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что атака могла быть российской инсценировкой.

“Все это предсказуемо… Россия явно готовит масштабный теракт. Вот почему он сначала задерживает крупную предположительно диверсионную группу в Крыму. А затем он демонстрирует “беспилотники над Кремлем”, - написал он.

По его словам, Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует цели на территории Российской Федерации. “Зачем? Это не решает никакой военной проблемы. Но это дает РФ основания оправдывать свои нападения на гражданское население…”, - написал он.

А российский тг-канал “Можем объяснить” напомнил, почему атака дронов на Кремль не могло быть покушением.

“В Кремле атаку беспилотников назвали «покушением на президента РФ накануне Дня Победы». Однако маловероятно, что в момент взрыва Путин мог бы находиться на рабочем месте в Кремле. Вчера он находился в Санкт-Петербурге, а сегодня утром встречался с нижегородским губернатором в резиденции в Ново-Огарево”, - пояснили там.