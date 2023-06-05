Спецслужбы Кыргызстана показали странные видео предотвращения госпереворота

🎥 Видео

Опубликовано: 05.06.2023 10:33 , Обновлено: 05.06.2023

Утром 5 июня силовики Кыргызстана показали видеозапись, на которой, по их словам, произошло задержание участников предполагаемого государственного переворота.

На одном из видео видно, как силовики выскакивают из микроавтобуса и забегают в какой-то частный дом. Что там дальше происходит, неизвестно.

На второй видеозаписи этот же бус блокирует на стоянке легковой автомобиль, из которого представители спецслужб вытаскивают и кладут на землю пассажира, после чего проводят его обыск и уводят.

Очень странно, что кто-то чуть ли не вплотную снимает сидящий в машине людей на камеру, и при этом никто из “заговорщиков” почему-то никак на это не реагирует. Кроме того, силовики уводят в микроавтобус только пассажира, в то время как водитель, как сидел, так и продолжил сидеть на своем месте.

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Информагентство 24.kg со ссылкой на свои источники сообщило, что сотрудники Государственного комитета национальной безопасности осуществили массовое задержание “участников возможного государственного переворота”.

В сообщении отметили, что захват власти готовился насильственным путем.

Официальной информации или подробностей пока нет.

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