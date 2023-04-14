Спецназ ГРУ России потерял до 95% бойцов в войне с Украиной - The Washington Post

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 14.04.2023 15:21 , Обновлено: 14.04.2023

Американское издание The Washington Post сообщило, что силы специального реагирования ГРУ Минобороны России потеряли за время войны в Украине до 95% всего состава.

По мнению американских экспертов, такие потери связаны с тем, что командование российской армии, вместо того, чтобы использовать элитные подразделения для спецопераций и диверсий, кинуло их в бой, как простую пехоту.

При этом Минобороны РФ пришлось так поступить из-за крайне низкой эффективности мотострелковых подразделений. В результате, там решили использовать на переднем крае спецназ, морскую пехоту и другие спецподразделения.

«Оценки показывают, что 22-я отдельная бригады и две другие бригады спецназа выбыли на 90–95%», — сообщило The Washington Post. Теперь российской армии понадобится до 10 лет, чтобы восстановить боеспособность спецподразделений.

“Российские командиры, уничтожив наиболее подготовленных бойцов, лишились ценных навыков, которыми обладали эти войска, в том числе сбора разведывательной информации и рекогносцировки, с начала вторжения до прошлой осени, — пишет издание.

Издание напомнило, что солдатам спецназа требуется не менее четырех лет специальной подготовки, а Москве может потребоваться целое десятилетие, чтобы воссоздать утраченные подразделения.