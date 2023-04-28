Спасли считанные сантиметры. На видео попало, как Миг-29 чуть не врезался в грузовик

🎥 Видео

Опубликовано: 28.04.2023 08:49 , Обновлено: 28.04.2023

В официальном аккаунте Военно-воздушных сил Украины опубликовали видео, на котором видно, как военный истребитель МиГ-29 пролетает, кажется, в считаных сантиметрах от грузовика.

По данным WP, это произошло на дороге под Донецком. Истребитель летел очень низко к земле, потому что возвращался после обстрела российских позиций у города. Низкий полет должен был обеспечить безопасность пилота, чтобы не быть обнаруженным на радарах военных РФ.

Именно поэтому при приближении к фуре пилот в последний момент задрал нос самолета и пролетел в нескольких сантиметрах (или метрах) над дорогой и проезжающим грузовиком.

При просмотре видео кажется, что МиГ-29 вот-вот столкнется с машиной на дороге.

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