Спасение пилота, возможно, было спецоперацией США для изъятия урана - Тегеран

Опубликовано: 06.04.2026 14:06 , Обновлено: 06.04.2026

Операция по спасению сбитого летчика американского f-15, возможно, была прикрытием для «кражи обогащенного урана» из страны. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи.

По его словам, иранские власти видят в этой операции много странностей и к ней есть «много вопросов».

«Район, где, как утверждалось, находился американский пилот в Кохгилуйе и провинции Бойер-Ахмад, находится далеко от района, где они пытались или хотели высадить свои силы в центральном Иране», — сказал Бакаи.

«Возможность того, что это была операция по дезинформации с целью кражи обогащенного урана, ни в коем случае нельзя игнорировать».

В воскресенье президент Дональд Трамп заявил, что США обнаружили второго члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над Ираном в пятницу, в ходе, по его словам, «дерзкой» поисково-спасательной операции.

Ранее власти США отчитались, что смогли спасти второго пилота сбитого иранскими ПВО f-15. В ходе операции по спасению, по данным американских СМИ, командос потеряли два транспортных самолёта, которые сами же и подорвали, чтобы они не достались иранским военным.