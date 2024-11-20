SpaceX запустила мегаракету Starship в космос на глазах у Трампа. Но не все прошло по плану

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Опубликовано: 20.11.2024 08:05 , Обновлено: 20.11.2024

Во вторник SpaceX произвела шестой испытательный полет своей мегаракеты Starship, на фоне того, как компания стремится придерживаться заданных темпов разработки гигантского транспортного космического средства. Ракета стартовала с частной базы SpaceX Starbase недалеко от Браунсвилла, штат Техас. А посмотреть на старт прилетел даже Дональд Трамп.

Тем обиднее было, наверное, Илону Маску, когда руководители полета отказались от плавной посадки разгонного блока мегаракеты и дали ему рухнуть в воду. В SpaceX заявили во время веб-трансляции, что ракета-носитель не выполнила “критерии фиксации”, необходимые для попытки перехвата, поэтому вместо этого ракета-носитель упала в Мексиканском заливе.

В свою очередь, сам Starship достиг космического пространства и пролетел половину пути вокруг Земли, прежде чем снова войти в атмосферу и упасть в Индийский океан.

Как и в случае с каждым предыдущим испытательным полетом, SpaceX продолжает разработку дальше, тестируя дополнительные возможности Starship, включая повторный запуск двигателя в космосе и тестирование новых элементов теплозащитного экрана. Кроме того, вечернее время старта означает, что это был первый случай, когда Starship совершил приводнение при дневном свете в Индийском океане.

Начиная с апреля 2023 года, компания SpaceX провела шесть испытаний ракетной системы Starship в полном объеме, и частота ее запусков неуклонно растет. После успешного пятого полета Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что SpaceX получила разрешение на проведение шестого полета.

Но, как и в случае с предыдущими испытательными полетами, пятый запуск не обошелся без инцидентов. Руководство SpaceX в аудиозаписи, опубликованной Маском в социальных сетях после запуска, сообщило, что ракета-носитель Starship едва не пропустила старт из-за проблемы с синхронизацией с одной из подсистем ракеты.