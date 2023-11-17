SpaceX назначила старт крупнейшей в мире ракеты Starship на 17 ноября. На этот раз без "быстрой внеплановой разборки"?

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Опубликовано: 17.11.2023 09:48 , Обновлено: 17.11.2023

SpaceX решила предпринять второй испытательный полет крупнейшей в мире ракеты под названием Starship в пятницу, 17 ноября. В компании надеются не повторить "успех" апреля, когда ракету пришлось взорвать из-за неполадок.

120-метровая ракетная система Starship, самая мощная из когда-либо построенных, должна быть запущена из Техаса между 7 и 9 часами утра по местному времени (16:00 в Беларуси). Хотя плохая погода или технические неполадки могут отложить полет.

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SpaceX на этой неделе получила одобрение Федерального управления гражданской авиации США. Получить его было сложнее, чем в прошлый раз. А все потому, что после подрыва прошлой ракеты обломкам было усеяна большая территория.

Илон Маск ранее рассказал о некоторых других причинах, из-за которых процесс утверждения занимает много времени.

Ранее SpaceX попросили просчитать, с каким шансом Starship может упасть на акулу в океане. Потому что это могло быть «серьёзной проблемой» для программы. В итоге выяснилось, что шансы близки к нулю.

Также компанию обязали изучить воздействие шума во время старта ракеты на популяцию морских котиков рядом с космодромом. Выяснилось, что они стали даже лучше размножаться.

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Основатель SpaceX Илон Маск надеется, что Starship станет первым шагом в путешествии человека на Марс, для чего для ракеты спроектировали обитаемую капсулу вместимостью до 100 астронавтов.

А вот так выглядит план полета, если все пойдет хорошо:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Newsthink/status/1724901628543971526?t=MQjxIhwyQLddG6KlNk1B2A&s=19”]

Почти такой же длинный, как три пассажирских самолета, гигантский космический корабль на 10 метров выше ракеты Saturn V, которая отправила людей на Луну в 1969 году.

В отличие от Nasa, которое обычно пытается избежать риска, SpaceX неоднократно демонстрировала готовность к провальным испытательным полетам,. Мало того Маск утверждает, что инженерам его предприятия проще понимать, что идет не так после катастроф.

SpaceX в шутку назвала апрельский взрыв “быстрой внеплановой разборкой” и заявила, что полет, длившийся четыре минуты, предоставил жизненно важную информацию о том, как улучшить конструкцию.

Для второго испытания ракета прошла несколько модернизаций, включая новый теплозащитный экран, установленный на ракете-носителе, нижней части системы, которая обеспечивает тягу с помощью 33 двигателей Raptor.

SpaceX утверждает, что Starship грузоподъемностью до 150 тонн сможет перевозить десятки людей в длительных межпланетных полетах. NASA заключило контракт со SpaceX на высадку астронавтов, включая первую женщину, на Луну уже в 2025 году. Хотя многими эта дата считается чрезмерно амбициозной.

Компания объявила о долгосрочных планах использовать крупнейший космический корабль в качестве шаттла для коммерческих поездок в космосе, обещая перелеты из Лондона в Токио менее чем за час.

SpaceX построила свой собственный космодром под названием Starbase на берегу Мексиканского залива в Бока-Чика, штат Техас, откуда она будет запускать свои ракеты. Несколько других систем Starship уже находятся в производстве для будущих испытаний.