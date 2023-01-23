Советник Зеленского объяснил, зачем Россия обвинила Украину в хранении оружия на АЭС

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.01.2023 18:05 , Обновлено: 23.01.2023

Советник Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк 23 января заявил, что Украина никогда не размещала оружие на территории АЭС. При этом в Киеве уверены что единственная цель таких заявлений СВР РФ - оправдать собственное такое поведение.

“Украина никогда не хранил никакого оружия на “территории АЭС”, как ложно “утверждал” Нарышкин. Напротив, РФ захватила Запорожскую АЭС и держит там своих военных”, - написал в своем Твиттере Михаил Подоляк.

“Украина всегда открыта для инспектирующих органов, включая МАГАТЭ. Ложь русских направлена на то, чтобы оправдать свои провокации”, - уверен советник главы офиса Зеленского.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1617514693869948930?t=t87chqCZ5OBpp6b-w1Zkng&s=19

Ранее российские СМИ со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) сообщили, что ВСУ хранят вооружения на территориях украинских АЭС. Якобы это сделано, чтобы избежать ударов ВС РФ. Однако никаких доказательств своим заявлениям там не привели.