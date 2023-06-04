"Совершенно другое оружие" - В Кремле рассказали, к чему приведут поставки дальнобойных ракет Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.06.2023 21:15 , Обновлено: 04.06.2023

В Кремле 4 июня заявили, что любые поставки ракет большой дальности Киеву Францией и Германией приведут к дальнейшему витку "растущей напряженности" в войне в Украине.

“Мы уже начинаем видеть дискуссии о поставках из Франции и Германии ракет с дальностью полета 500 км и более”, - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков репортеру телеканала “Россия-1”. “Это совершенно другое оружие, которое приведет, скажем так, к очередному витку растущей напряженности”, - сказал он.

Великобритания в прошлом месяце стала первой страной, поставившей Украине крылатые ракеты дальностью до 300 км - Storm Shadow. Киев попросил Германию предоставить крылатые ракеты Taurus, дальность действия которых составляет 500 км. В то же время президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине ракеты с дальностью, позволяющей ей осуществить свое “долгожданное контрнаступление”.

Тем временем в последние дни далеко от линии фронта все чаще слышны взрывы после ударов дальнобойных украинских ракет по тылу россиян. Таким образом Украина прервала монополию РФ на удары по объектам противника значительно дальше 70 км от линии фронта.

Так, представитель назначенной Россией администрации части Запорожской области Украины Владимир Рогов в своем телеграм-канале признал, что в Мелитополе и Бердянске прозвучала серия взрывов. При этом он утверждает, что все ракеты были сбиты.

Тем не менее, местные жители выложили в Интернет видео взрывов в этих городах.

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Также появились спутниковые снимки последствий ударов по порту в Бердянске, до и после них.

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В свою очередь, Дмитрий Песков 4 июня заявил, что России придется «доделать свое дело до конца» в плане вторжения в Украину. “У нас нет другой альтернативы”, – передает слова пресс-секретаря президента РФ «Россия сегодня».