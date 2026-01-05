Совбез ООН по Венесуэле. Россия объявила о начале "эпохе беззакония"

Опубликовано: 05.01.2026 19:23 , Обновлено: 05.01.2026

Василий Небензя, посол России в ООН, во время выступления на экстренном заседании Совета Безопасности по Венесуэле осудил специальную военную операцию США в этой стране.

Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание для обсуждения спецоперации США в Венесуэле, в результате которой были захвачены Николас Мадуро и его жена Силия Флорес.

Заседание было инициировано Колумбией при поддержке Китая и России и проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, менее чем в восьми километрах к северу от здания суда, где Мадуро предстанет в ближайшие часы для обвинения.

Небензя признался, что успешные действия спецназа США в столице Каракаса шокировали Кремль и всех тех, кто “возлагал надежды” на новый подход администрации Трампа, ориентированный на «дипломатию и поиск компромисса».

«Нападение на лидера Венесуэлы… стало предвестником возвращения к эпохе беззакония и американского господства силой, хаосом и беззаконием», - посетовал российский представитель, добавив, что не может найти оправдания «преступлениям» США, призвав в очередной раз Вашингтон освободить Николаса Мадуро и его жену.

Дипломат из Китая также осудил недавнее нападение США на Венесуэлу и похищение Мадуро и его жены, призвав к их освобождению.

В свою очередь, в послании членам Совбеза ООН генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша говорится о «глубокой обеспокоенности возможным усилением нестабильности» в Венесуэле в результате действий США.

В ответ представитель США Майк Вальц заявил, что его страна не ведёт войну с Венесуэлой. А операция была в рамках законов о борьбе с наркоторговлей и согласно приказу президента США призвана защитить американцев.

«Хочу еще раз подчеркнуть: президент Трамп дал шанс дипломатии. Он предложил Мадуро несколько путей выхода из конфликта, он пытался деэскалировать ситуацию. Мадуро отказался от них. Президент Трамп ясно дал понять, что наркотерроризм должен прекратиться, и тем не менее он продолжался. Соединенные Штаты не отступят от своих действий по защите американцев от бедствия наркотерроризма и стремятся к миру, свободе и справедливости для великого народа Венесуэлы», - сказал он.

Симбиоз властей и наркоторговли?

Впрочем, не все участники заседания вызали обеспокоенность. Мерседес Де Фрейтас, основатель и исполнительный директор организации Transparencia Venezuela, заявила Совету Безопасности, что в Венесуэле преступные организации находятся в «симбиотических отношениях» с администрацией Николаса Мадуро, используя государственные структуры для наркоторговли, вымогательства и торговли людьми.

Она призвала привлечь к ответственности Николаса Мадуро и настоятельно рекомендовала создать «прозрачное государство» в Венесуэле, освободив всех политических заключенных.