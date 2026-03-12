Совбез ООН отверг российскую резолюцию и осудил Иран за "чудовищные" удары по соседям

Опубликовано: 12.03.2026 09:57 , Обновлено: 12.03.2026

Проект резолюции по ближневосточному кризису, инициированный Россией, не был принят, так как не получил необходимого количества голосов в Совете Безопасности. Зато члены Совбеза одобрили резолюцию с осуждением Ирана.

Для принятия резолюции необходимо получить не менее девяти голосов «за» от 15 членов Совета и избежать вето со стороны пяти постоянных членов. Российский проект резолюции получил четыре голоса «за» и два «против», при этом девять членов воздержались.

В то же время СовБез ООН одобрил практически единогласно резолюцию, инициированную Бахрейном.

Принятый 13 голосами «за» и 2 воздержавшимися (Китай, Россия) текст «самым решительным образом осуждает чудовищные нападения» Ирана на Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иорданию, добавляя, что «такие действия представляют собой нарушение международного права и серьезную угрозу международному миру и безопасности».

Документ также требует «немедленного прекращения» всех нападений Ирана на эти страны.

Проект был представлен Бахрейном от имени членов Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССГПЗ) – Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также Иордании. Его поддержали более 130 государств-членов ООН.

Посол Ирана в ООН заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН, требующая от Тегерана прекратить «вопиющие» нападения на страны Персидского залива, является «несправедливостью по отношению к моей стране», добавив, что Иран стал «главной жертвой явного акта агрессии».

«Это решение искажает факты на местах и игнорирует коренные причины нынешнего кризиса -, — сказал Амир Саид Иравани. - Нападение на нас началось с убийства верховного лидера и чиновников, что привело к гибели тысяч людей».

Осуждая «чудовищные преступления и смертоносную агрессию» со стороны США и Израиля, Иравани заявил, что с момента начала совместной атаки Вашингтона и Тель-Авива 28 февраля погибло более 1348 мирных жителей и более 17 000 получили ранения. По его словам, более 19 000 гражданских объектов, включая 16 191 жилой дом, 77 медицинских учреждений и 65 школ, были повреждены.