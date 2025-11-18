Совбез ООН одобрил план Трампа по вводу в Газу международного контингента

Опубликовано: 18.11.2025 09:15 , Обновлено: 18.11.2025

Совет Безопасности ООН в понедельник, 17 ноября, большинством голосов поддержал план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Резолюция открыла дорогу международным вооруженным силам в анклав, а также одобряет внешнее управление в Газе.

Резолюция под номером 2803 получила 13 голосов «за». Против не проголосовал никто. Однако постоянные члены Совбеза Китай и Россия предпочли воздержаться, но не использовав право вето.

Американский посол Майк Уолтц заявил, что документ открывает «новый курс на Ближнем Востоке». «Сегодняшняя резолюция представляет собой еще один значительный шаг к стабильной Газе, которая сможет процветать, и среде, которая позволит Израилю жить в безопасности», — не скрывал радости Уолтц.

В свою очередь российский посол Василий Небензя объяснил позицию своей страны тем, что Совбез, по сути, дал «благословение американской инициативе на основе обещаний Вашингтона». По его словам, резолюция передает «полный контроль над сектором Газа» неким новым структурам, хотя критерии их работы пока почти неизвестны.

Что именно прописано в резолюции?

Документ, принятый в Нью-Йорке, одобряет ключевые требования США:

Всеобъемлющий план, который ранее представил президент США Дональд Трамп.

Создание Совета по Миру (Board of Peace, BoP), который будет действовать в качестве временной администрации в Газе. Именно он займется координацией усилий по восстановлению разрушенной территории.

Разрешает Совету создать временные Международные силы по стабилизации (International Stabilization Force, ISF). Их задача — поддерживать порядок.

В резолюции указано, что страны будут присылать персонал для этих сил, но только после консультаций с Египтом и Израилем.

Тем не менее террористическая группировка ХАМАС, которая правила сектором долгое время, заявила, что резолюция Совета безопасности ООН, поддерживающая план Трампа по Газе, не отвечает политическим и гуманитарным требованиям палестинцев.

В ХАМАС заявили, что направление международных сил для разоружения террористов, “лишает их нейтралитета и превращает в сторону конфликта, поддерживающую оккупацию”.

Террористы потребовали, что международные силы “должны быть развернуты только на границах для разделения сил, наблюдения за прекращением огня и должны находиться под полным наблюдением ООН”, добавив, что такие силы должны действовать “исключительно в координации с официальными палестинскими институтами”.

[inf] Совет по Миру (BoP) — это, по замыслу авторов плана, временная администрация для Газы. Фактически она должна взять на себя управление анклавом на переходный период, сменив ХАМАС. В ее задачи входит, в первую очередь, организация восстановления инфраструктуры.

Международные силы по стабилизации (ISF) — это воинский контингент, который будет развернут в Газе для обеспечения безопасности. В резолюции прописано, что их миссия включает поддержку демилитаризации, демонтаж «террористической инфраструктуры» и обеспечение безопасности мирных жителей.

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А что соседи Газы и Израиля?

Поддержка арабского мира была одним из ключевых аргументов сторонников резолюции. Посол Алжира Амар Бенджама, представляющий в Совбезе арабскую группу, одобрил усилия Трампа. Однако подчеркнул, что подлинный мир на Ближнем Востоке невозможен «без справедливости для палестинского народа, который десятилетиями ждал создания своего независимого государства».

Что дальше?

Теперь, когда резолюция принята, главный вопрос — как она будет работать на практике. План предполагает сложный переходный период, в котором будут задействованы международные силы и гражданская администрация.