Сотрудники Facebook продавали злоумышленникам доступы к аккаунтам пользователей - WSJ

Опубликовано: 18.11.2022 12:41 , Обновлено: 18.11.2022

Компания Meta Platforms Inc, владеющая Facebook и Instagram, за последний год уволила или привлекла к дисциплинарной ответственности более двух десятков сотрудников и подрядчиков, которых обвинила в преступном завладении учетными записями пользователей.

В некоторых случаях может идти речь о взятках, [link href=“https://www.wsj.com/articles/meta-employees-security-guards-fired-for-hijacking-user-accounts-11668697213” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники в компании и документы, которые смогли просмотреть журналисты.

Некоторые из уволенных были подрядчиками, которые работали на объектах Meta, и им был предоставлен доступ к внутреннис системам материнской компании Facebook, чтобы помочь пользователям, у которых возникли проблемы с их учетными записями, согласно документам и людям, знакомым с этим вопросом.

Система, известная внутри компании как “Oops”, существовала с первых лет существования Facebook как средство для сотрудников помогать знакомым пользователям, которые забыли свои пароли или электронные письма, или их аккаунты были захвачены хакерами.

Система Oops, аббревиатура для Online Operations, должна была быть ограничена особыми случаями, такими как помощь друзьям, семья, деловым партнерам и общественным деятелям, но ее использование увеличилось вместе с количеством сотрудников. Согласно внутреннему документу, рассмотренному журналом, в 2020 году система обслуживала около 50 270 задач, по сравнению с 22 000 тремя годами ранее.

В рамках расследования там установили, что в некоторых случаях работники получали взятки в размере тысяч долларов от внешних хакеров за доступ к учетным записям пользователей, сообщило издание WSJ.

“Лица, продающие мошеннические услуги, всегда ориентируются на онлайн-платформы, включая нашу, и адаптируют свою тактику в ответ на методы обнаружения, которые обычно используются в отрасли”, - сказал представитель Meta Энди Стоун. Он добавил, что компания “будет продолжать принимать соответствующие меры против тех, кто вовлечен в такого рода схемы”.

Пресс-секретарь подрядчика Meta по обеспечению безопасности Allied Universal заявила, что компания “серьезно относится ко всем сообщениям о нарушениях наших стандартов поведения”.