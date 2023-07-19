Сотрудницу Burger King обвинили в продаже картошки фри из мусорки. Ей грозит 20 лет тюрьмы

Опубликовано: 19.07.2023 13:08 , Обновлено: 07.09.2023

Помощницу менеджера одного из ресторанов быстрого питания Burger King (BK) в США обвинили в том, что она продавала клиентам картошку фри из мусорного бака. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на полицию.

[info_b]Burger King Corporation (сокр. BK) — американская компания, владелец глобальной сети общепитов быстрого питания Burger King, специализирующейся на гамбургерах (главным образом на вопперах). Штаб-квартира располагается на включенной территории округа Майами-Дейд (штат Флорида, США).[/info_b]

39-летней работнице BK в Южной Каролине Хайме Кристин Мейджор предъявили обвинение в фальсификации продуктов питания после расследования качества блюд из меню, подаваемых клиентам.

По данным полиции, женщина якобы доставала картофель фри из мусорного ведра, а затем клала сверху только что приготовленную фри, пишет Yahoo.

Как пишут американские СМИ, еще 9 июля клиент и менеджер вызвали в ресторан Burger King полицию. Они сообщили, что две женщины спорят с персоналом и угрожают ему. Когда женщины не успокоились, офицеры арестовали их за нарушение общественного порядка.

Затем, 11 июля, в штаб-квартиру Burger King поступило сообщение: кто-то из сотрудников рассказал полиции, что сотрудник подает клиентам картофель фри из мусорного ведра. Офицеры провели расследование, и был выдан ордер на арест помощнице менеджера Хайме Кристин Мейджор.

Согласно закону Южной Каролины, злонамеренная фальсификация лекарственного препарата или пищевого продукта с целью нанесения телесных повреждений человеку является противозаконной, пишет Newsweek. Если Мейджор признают виновной в совершении тяжкого преступления, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

[info_b]Употребление зараженной пищи может привести к болезни и даже смерти в тяжелых случаях.[/info_b]