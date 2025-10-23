Сотни тысяч венгров с Орбаном вышли на марш в память о восстании против СССР, но с лозунгами против ЕС

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Опубликовано: 23.10.2025 16:07 , Обновлено: 23.10.2025

В четверг десятки тысяч венгров собрались на улицах Будапешта в поддержку правящей партии Fidesz и её лидера — премьера Виктора Орбана. Массовое мероприятие проходит на фоне неутешительных для него прогнозов, так как оппозиционная партия Tisza практически сравнялась с Fidesz, а по некоторым данным, даже опередила её.

В начале колонны митингующих был развёрнут большой плакат с надписью: «Мы не хотим умирать за Украину». Организаторы назвали шествие «Маршем мира». Участники, размахивая флагами с названиями городов и деревень по всей Венгрии, направились вдоль моста Маргариты через Дунай.

Организаторы уже заявили, что на митинг пришло не менее 200 тысяч человек. Так ли это, можно попытаться оценить самостоятельно по фото и видео с марша.





















[inf]«Марш мира» прошёл в национальный праздник Венгрии — 23 октября. Эта дата посвящена памяти антисоветского восстания 1956 года, которое было жестоко подавлено советскими войсками. В октябре 1956 года венгерские студенты и рабочие вышли на улицы с требованием демократических реформ и вывода советских войск. Восстание длилось менее двух недель, но было потоплено в крови: тысячи венгров погибли, около 200 тысяч бежали из страны. Для современной Венгрии эта дата остаётся символом борьбы за свободу и национальный суверенитет.[/inf]

Участники марша выкрикивали лозунги в поддержку Орбана и его заявлений о том, что Венгрия рискует быть непосредственно вовлечённой в войну России против Украины.

Виктор Орбан сказал перед митингующими: «69 лет назад венгры находились в крайней опасности, им угрожали угнетения, как никогда прежде. Мы пережили множество ударов, десятки тысяч были закованы в цепи, целые части страны были истреблены, мы скрывались в непроходимых и непригодных для жизни краях, тысячи бежали за море, но то, что было подготовлено тогда, было непревзойденным».

По его словам, советская власть «также хотела захватить души венгров, хотела уничтожить их национальное сознание, хотела лгать об их прошлом и хотела навязать им насмешки над своими искажёнными идеалами».

«Поэтому нам пришлось взяться за оружие, восстать, и поэтому мы должны восставать снова и снова, когда иностранцы хотят заставить нас жить», — заявил Орбан, намекая уже на Евросоюз.

Выступая далее перед собравшимися, премьер-министр Венгрии обвинил Брюссель и Евросоюз в желании развязать войну с Россией и навязать венграм «либеральные» ценности. Украину же он назвал уже практически исчезнувшим и несамостоятельным государством.

Кстати, в этот же день сторонники главного политического соперника Орбана, Петера Мадьяра, также соберутся в центре Будапешта на собственную демонстрацию. Это уже будет антиправительственный протест и, возможно, демонстрация силы, если участников окажется не меньше или даже больше.

Ситуация в Венгрии в последние месяцы серьёзно ухудшилась: постоянная инфляция, стагнация экономики и всё более громкие обвинения в коррупции в правительстве преследуют кабинет Орбана. На этом фоне популярность партии Мадьяра неуклонно росла.

Мадьяр, 44-летний юрист и бывший сотрудник партии Орбана Fidesz, сосредоточил свою предвыборную кампанию на сельской местности, которая традиционно является надёжной электоральной базой для правящей партии.

Недавно политик завершил 80-дневное турне по стране, в ходе которого провёл множество встреч с избирателями, выступая с речами и отвечая на вопросы пришедших на него посмотреть.