Сотни тысяч французов вышли на протесты против пенсионной реформы. Полиция применила газ и беспилотники

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Опубликовано: 01.05.2023 20:28 , Обновлено: 01.05.2023

Французская полиция применила слезоточивый газ и вступила в столкновения с демонстрантами в Париже и других городах в понедельник, 1 мая, после того, как профсоюзы превратили свои традиционные марши в честь Дня труда в антиправительственные демонстрации против повышения пенсионного возраста.

[info_b]В МВД Франции насчитали 800 тыс участников первомайских акций протеста по всей стране. По данным ведомства, задержано около 200 человек.[/info_b]

В Париже демонстрация под руководством профсоюзов началась мирно, к ней присоединились многие семьи, которые держали плакаты, призывающие к социальной справедливости и требующие отставки Макрона или отзыва его закона о повышении минимального пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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Но когда она проходила по 11 округу Парижа, полиция применила слезоточивый газ и вступила в столкновения с группами молодых людей, одетых в черное. Все началось с того, что в полицию были брошены снаряды, мусорные баки и бомбы с бензином. Один офицер был серьезно ранен в результате взрыва бензиновой бомбы и доставлен в больницу с ожогами.

Некоторые парижские автобусные остановки и витрины магазинов были разбиты и разрисованы антиполицейскими лозунгами. Когда марш достиг своей конечной точки на площади Нации, полиция применила слезоточивый газ и оттеснила толпу, в то время как демонстранты бросали в силовиков все, что было под рукой.

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К 17 часам вечера по всей Франции было произведено 180 арестов, в том числе 53 в Париже.

Беспорядки также произошли в Лионе, где было подожжено несколько автомобилей и разбиты окна некоторых предприятий. В Нанте на западе Франции мусорные баки были свалены в кучу и подожжены перед административным зданием, витрины магазинов были разбиты, а полиция применила слезоточивый газ после того, как протестующие начали бросать в них предметы. Демонстранту в Нанте парамедики оказали медицинскую помощь из-за серьезной травмы руки.

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В Марселе группа из более чем 100 демонстрантов ненадолго заняла роскошный отель недалеко от старого порта, прежде чем была оттеснена полицией. Слезоточивый газ также был применен в Тулузе и Ренне.

Полиция в последнюю минуту получила разрешение на использование беспилотных летательных аппаратов в качестве меры безопасности после того, как парижский суд отклонил ходатайство правозащитных организаций о запрете их использования.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен написал в Твиттере, что, хотя “подавляющее большинство демонстрантов, конечно, были мирными”, в Париже, Лионе и Нанте полиция столкнулась с “чрезвычайно жестокими бунтовщиками, у которых была одна цель: убить полицейского и украсть имущество”. Он сказал, что насилие должно быть осуждено.

В прошлом месяце президент Франции Макрон подписал непопулярный закон о повышении минимального возраста для получения государственных пенсий с 62 до 64 лет, несмотря на многомесячные забастовки.

[info_b]Для сравнения, в Беларуси мужчины при общем стаже работы не менее 25 лет имеют право на пенсию с 63 лет. А женщины при общем стаже работы не менее 20 лет могут пойти на пенсию с 58 лет.[/info_b]

После этого имели место спорадические беспорядки и столкновения с полицией после того, как указ президента был использован для проведения закона через парламент без голосования. [Twitter_widget url=“https://twitter.com/WarMonitors/status/1653049339080474624?t=sZUZUwRsPoiCe4OQMu7idg&s=19”]

Макрон и его правительство сейчас пытаются преодолеть пенсионный кризис, в последние дни президент совершил несколько визитов в регионы Франции, но протестующие освистывали его. Профсоюзы заявили, что настроения гнева во Франции не утихли.