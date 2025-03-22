Сотни тысяч демонстрантов вышли на протесты в Стамбуле после ареста лидера оппозиции - AP

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Опубликовано: 22.03.2025 10:49 , Обновлено: 22.03.2025

В пятницу вечером, 21 марта, сотни тысяч протестующих прошли маршем в Стамбуле в поддержку мэра города Экрема Имамоглу, арестованного властями, сообщило агенство Associated Press (AP). Это произошло несмотря запрет властей на уличные акции.

Таким образом часть жителей Турции решила поддержать главного политического соперника президента Эрдогана. Экрема Имамоглу задержали в среду всего за несколько дней до того, как он должен был быть официально объявлен кандидатом на президентских выборах в Турции в 2028 году.

В свою очередь, президент Турции пообещал, что полиция будет бороться с “уличным терроризмом”.

Однако лидер оппозиционной партии НРП Озгур Озел, инициировавшей общенациональные протесты, заявил огромной толпе перед зданием мэрии Стамбула, что к демонстрации присоединились “300 000 человек”. Власти страны, в свою очередь, не давали оценок количества протестующих.

“Это не митинг НРП, здесь люди из всех партий, и они пришли, чтобы выразить солидарность с мэром Имамоглу и встать на защиту демократии”, - сказал он толпе, которая сопровождало его речь одобрительными возгласами и аплодисментами.

По его словам, Эрдоган “пытается выкрутить руки Имамоглу, используя судебную власть в качестве оружия, и захватить здание [мэрии]. Но мы не передадим его назначенному правительством попечителю!” - кричал он.

Столкновения также вспыхнули в Анкаре и западном прибрежном городе Измир, где полиция применила водометы и слезоточивый газ против протестующих, сообщил корреспондент AFP и оппозиционный телеканал Halk TV. “Не молчите, или вы будете следующим”, - скандировали демонстранты во время протестов.

По данным AFP, протесты распространились из Стамбула по меньшей мере на 40 из 81 провинции Турции.

В пятницу власти распространили запрет на проведение акций протеста на Анкару и Измир. В преддверии митинга в Стамбуле они перекрыли основные подъездные пути к мэрии, включая Галатский мост и мост Ататюрка.

В четверг полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих в Стамбуле и Анкаре, где, по сообщениям турецких СМИ, были арестованы по меньшей мере 88 протестующих.

Что говорят власти?

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что 16 полицейских получили ранения. Полиция также задержала 54 человека за публикации в Интернете, которые власти сочли “разжиганием ненависти”.

Али Ерликая и министр юстиции Йылмаз Тунч раскритиковали призыв Озела выйти на улицы, назвав его “безответственным”. “Собираться и маршировать в знак протеста - это фундаментальные права. Но призывать людей на улицы в связи с продолжающимся судебным расследованием незаконно и неприемлемо”, - заявил Тунч в четверг после полуночи.

В свою очередь, в прокуратуре Турции заявили, что расследуют дело Имамоглу за “пособничество террористической организации” - запрещенной Курдской рабочей партии Курдистана. Они говорят, что также подозревают лидера оппозиции. и еще около 100 человек в коррупции.

А Эрдоган обвинил оппозицию в том, что она не представила доказательств или юридических аргументов в ответ на обвинения. “Попытки оппозиции представить свои внутренние конфликты или юридические проблемы как главную проблему страны являются верхом лицемерия”, - заявил он.

“Идет ли речь о выдаче диплома или о коррупции и воровстве, оппозиция никогда не реагирует на обвинения, выдвинутые судебными органами”, - сказал Эрдоган.

Что планирует оппозиция?

Несмотря на задержание Имамоглу, НРП пообещала, что в воскресенье проведет праймериз, на которых официально выдвинет его в качестве своего кандидата на выборах 2028 года.

Оппозиционная партия уже заявила, что разрешит голосовать всем, кто хочет, а не только членам партии, заявив: “Подойдите к урне для голосования и скажите “нет” попытке государственного переворота!”