Сотни тысяч американцев вышли на демонстрацию в Вашингтоне в поддержку Израиля

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Опубликовано: 15.11.2023 00:10 , Обновлено: 26.02.2025

Многотысячная толпа, осуждающая антисемитизм и требующая от ХАМАСа освобождения израильских заложников, заполнила Национальную аллею и протянулась на несколько кварталов. Так прошел "Марш за Израиль" во вторник в Вашингтоне, округ Колумбия.

По всей видимости, это мероприятие стало крупнейшим произраильским собранием в США с тех пор, как боевики ХАМАС 7 октября устроили массовую резню в Израиле, убивая детей и похищая как солдат, так и гражданских лиц. Местные СМИ пишут о собравшихся десятках тысяч человек.

“Марш за Израиль” получил громкую двухпартийную поддержку одного из самых ближайших союзников Америки. И все это на фоне усилившейся критики в связи с наземным наступлением Израиля в Газе.

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Глядя на море израильских и американских флагов лидер большинства в Сенате США Чак Шумер, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократов Хаким Джеффрис собрались на сцене и вместе с сенатором-республиканцем Дж. Джони Эрнст из Айовы взялась за руки. “Мы на стороне Израиля”, - скандировал Шумер.

Президент Израиля Исаак Герцог обратился к собравшимся в прямом эфире по видеосвязи. Несмотря на разделяющие их тысячи миль, Герцог сказал, что они объединились, “чтобы выступить в защиту младенцев, мальчиков и девочек, женщин и мужчин, жестоко удерживаемых ХАМАСом в заложниках; выступить за право каждого еврея жить гордо и безопасно в Америке, в Израиле и во всем мире”.

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В свою очередь, Эрик Д. Фингерхут, президент и исполнительный директор еврейских федераций Северной Америки заявил о важности поддержки США Израиля.

“7 октября безжалостные террористы ХАМАС предприняли самую смертоносную атаку на Израиль за его 75-летнюю историю, жестоко убив столько евреев за один день”, - говорится в заявлении Фингерхута.

“Израиль должен устранить террористическую угрозу на своей границе и снова обеспечить безопасность своего народа, - добавил Фингерхут. - Как патриотически настроенные американцы, мы соберемся на Национальной аллее, чтобы убедиться, что весь мир знает, что Америка поддерживает народ Израиля в трудную минуту, что Америка требует освобождения оставшихся заложников и что Америка категорически отвергает антисемитизм и ненависть в любой форме”.

Ранее Телеграф сообщил, что 7 октября ХАМАС предпринял с территории Газы атаку на Израиль, в результате которой погибло около 1200 человек, включая детей, и было похищено более 200 заложников. В латте на массовую резню Израиль начал массированные бомбежки и наземную операцию в секторе Газа.