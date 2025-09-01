Сотни людей погибли после 6-балльного землетрясения в Афганистане

Опубликовано: 01.09.2025 07:52 , Обновлено: 01.09.2025

Власти Афганистана утверждают, что сотни людей погибли и получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6 баллов, которое произошло на востоке Афганистана недалеко от границы с Пакистаном.

Из страны, управляемой талибами, приходят сообщения, что только в одной деревне погибло сразу 30 человек. “Число жертв и травм велико, но, поскольку район труднодоступен, наши бригады все еще находятся на месте”, - сказал представитель министерства здравоохранения талибов Шарафат Заман.

В провинции Кунар, по данным New York Times, число погибших составило 250 человек. А телеканал BBC передает, что многочисленные источники в провинции Кунар сообщили о “сотнях погибших” и еще большем количестве раненых.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в воскресенье в 11:47 в труднодоступной провинции Кунар и в 27 км к северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар. Эпицентр был на глубине всего 8 км.

Сотни пострадавших были доставлены в больницу, сообщил Наджибулла Ханиф, глава информационного управления провинции Кунар. И число пострадавших, вероятно, возрастет по мере поступления сообщений из отдаленных районов, где мало дорог.

Афганистан подвержен разрушительным землетрясениям, особенно в горной системе Гиндукуш, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.