Соратник Трампа Майк Джонсон стал спикером Конгресса США

Опубликовано: 25.10.2023 22:11 , Обновлено: 25.10.2023

Конгрессмен-республиканец Майк Джонсон выиграл голосование в Палате представителей и стал следующим спикером Конгресса. Результат голосования составил 220-209 голосов, причем за него проголосовали все республиканцы Палаты представителей.

Голосование знаменует собой прорыв в трехнедельной эпопее после того, как республиканцы Палаты представителей проголосовали за отстранение Кевина Маккарти от должности и потом никак не могли выбрать нового спикера.

После голосования республиканцы в Палате представителей разразились радостными возгласами и аплодисментами.

Поднявшись на трибуну, Джонсон и лидер меньшинства (демократов) в Палате представителей Хаким Джеффрис обнялись, после чего Джеффрис вручил Джонсону молоток спикера Палаты представителей.

Во время своей речи Джонсон пообещал децентрализовать власть в Палате представителей и привлечь ее членов к более активному участию в законотворческом процессе, сообщает The Hill.

“Мы в долгу перед народом”, - сказал он. Джонсон также заявил, что первый законопроект, который он внесет на рассмотрение в среду, - это резолюция в поддержку Израиля.

В свою очередь, Национальный комитет Демократической партии (DNC) раскритиковал кандидатуру Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей, назвав представителя Луизианы “новым назначенным спикером Maga”.

В заявлении, опубликованном в среду, представитель DNC Сарафина Читика заявила: “Многие американцы просыпаются этим утром с вопросом – кто такой Майк Джонсон? Мы здесь, чтобы помочь: новый назначенный спикер Республиканской партии поддерживает жесткие общенациональные запреты на аборты. Он поддержал Дональда Трампа, когда он отрицал законную победу президента Байдена на выборах и пытался оспорить голоса 81 миллиона американцев. Он ведущий сторонник сокращения социального обеспечения и Medicare. Майк Джонсон - точная копия экстремиста Maga, который крайне непопулярен среди американцев по всей стране”.

“Республиканцам Палаты представителей придется ответить за свою поддержку нового спикера Maga в ноябре следующего года. Не сомневайтесь: американский народ привлечет их к ответственности за этот выбор”.

[info_b]Make America Great Again, MAGA («Вернём Америке былое величие», буквально с англ. — «Сделаем Америку снова великой») — американский политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом в ходе его президентской кампании 2016 года.

Президент США Джо Байден назвал движение MAGA угрозой для демократии: “Республиканцы MAGA не уважают конституцию. Они не верят в верховенство закона и даже сейчас во многих штатах они стремятся влиять на результаты выборов с помощью связей, давая возможность тем, кто не верит в выборы, подрывать демократию, как таковую”. [/info_b]