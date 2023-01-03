«Солдатские вдовы России» призвали Путина объявить всеобщую мобилизацию

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Опубликовано: 03.01.2023 16:37 , Обновлено: 03.01.2023

Российское движение под названием «солдатские вдовы России» призвало президента России Владимира Путина объявить в стране «масштабную мобилизацию».

«В России десятки миллионов мужчин призывного возраста — нам есть, на кого опереться и с кем встречать врага. Но что смогут наши мужчины, сидя у себя дома, без умелого командования, снабжения и обмундирования? Мобилизация — это то, что даст им возможность спастись», — сказано в сообщении их телеграм-канала с 2,5 тыс. подписчиков.

Также «солдатские вдовы» вспомнили Сталина, который «не думал о каких-то там рейтингах и недовольстве “инакомыслящих», а «мыслил категориями Победы».

Кроме того, в движении призвали Путина запретить мужчинам призывного возраста выезжать из РФ.

К слову, 1 января начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что с 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет с территории РФ и Беларуси.

По его словам, мобилизация в России продолжается еще с марта 2022 года и будет продолжаться.