Снегопады в Польше устроили коллапс на дорогах

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Опубликовано: 31.12.2025 22:13 , Обновлено: 31.12.2025

Мощный навал снегопадов и ветра накрыл значительную часть Польши, вызвав транспортный коллапс накануне Нового года. Сильнейшие и давно уже непривычные снегопады и метели привели к массовым остановкам движения на автомагистралях, отменам поездов и задержкам рейсов.

А сотни водителей оказались в снежном плену на несколько часов. Власти заверяют, что пытаются ликвидировать последствия стихии, но ситуация остается сложной.

“Не стоит недооценивать погоду”: предупреждения сохраняются

Проблемы начались из-за внезапно сильных осадков в виде снега. Тем временем Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) выпустил предупреждения третьего - наивысшего уровня опасности.

Премьер-министр Дональд Туск на антикризисном совещании прямо заявил: “Не стоит недооценивать погоду, даже если нет сильного снегопада. Иногда ледяной дождь и гололедица опаснее”.

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IMGW — Институт метеорологии и водного хозяйства Польши, государственная служба, отвечающая за прогнозы погоды и гидрологические предупреждения.

Предупреждения третьего уровня — наивысшая степень угрозы, объявляемая IMGW, означает крайне опасные погодные условия. [/inf]

Дороги стоят, водители застревают

Наибольший хаос стихия устроила на автомобильных трассах. По словам начальника управления полиции Марека Бороня, только с начала непогоды зафиксировано 261 дорожно-транспортное происшествие. Из них 245 столкновений.

“К счастью, никто не пострадал и обошлось без жертв”, — уточнил он.

Главной точкой кризиса стала скоростная трасса S7, ведущая к Гданьску и Варшаве. Огромные сугробы и потерявшие сцепление с дорогой грузовики полностью парализовали движение. Люди часами сидели в машинах. Хотя проезд для легкового транспорта частично восстановили, власти настойчиво просят объезжать этот район. Причем схожие проблемы, по утверждению премьера, возникли и на трассе A4.

Пожарные не справляются с вызовами

Начальник Государственной пожарной службы Польши Войцех Кручек сообщил, что за время непогоды они получили уже более 600 вызовов, связанных со стихией. Только за один вечер вторника было зафиксировано более 300 инцидентов.

“В настоящее время наибольшее количество инцидентов, 140, зарегистрировано в Варминско-Мазурском воеводстве”, — прокомментировал он. Основные причины — поваленные деревья и оборванные линии электропередач, оставившие без света более 1600 домов.

На дежурстве находятся тысячи спасателей. К тому же, к работе привлекли добровольные пожарные дружины (ДП).

Самолеты и поезда тоже опаздывают

Коллапс не ограничился автодорогами. Воздушный и железнодорожный транспорт также столкнулся со значительными трудностями. Модлинский аэропорт под Варшавой был вынужден временно прекратить прием рейсов — освещение взлетно-посадочной полосы просто замело снегом. В главном аэропорту столицы, Шопене, также были серьезные задержки.

Пассажиры поездов, впрочем, тоже не избежали проблем. Несколько составов отменили или пустили по измененным маршрутам. Премьер-министр Туск, подводя итоги заседания, оценил ситуацию на железной дороге сдержанно: “Задержки в худшем случае достигают нескольких десятков минут, но, за исключением упомянутых случаев, серьезных сбоев на железнодорожных линиях нет”.

Тем не менее, власти продолжают призывать граждан к максимальной осторожности в канун праздников. Погода, судя по всему, еще не сказала своего последнего слова.