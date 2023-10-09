Смог ли "Железный купол" прикрыть Израиль от ракет террористов? Что это за система и как работает

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Опубликовано: 09.10.2023 16:02 , Обновлено: 26.02.2025

Израиль расхваливал эффективность своей системы противовоздушной обороны "Железный купол". Однако, насколько эффективной была система во время атаки на выходных, учитывая количество ракет, запущенных террористами в секторе Газа?

Что такое “Железный купол”?

“Железный купол” - это система противовоздушной обороны Израиля, которая может защищать от ракет малой дальности, перехватывая их в воздухе над территорией государства.

Разработанная Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries, система вступила в строй в марте 2011 года и осуществила свой первый перехват ракеты из Газы в апреле 2011 года. С тех пор “Железный купол” перехватил тысячи ракет.

Эта система ПВО была разработана для реагирования на угрозы из Газы и южного Ливана. “Система успешно предотвратила попадание бесчисленных ракет по израильским общинам”, - похвалились в министерстве обороны Израиля.

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“Железный купол” является частью израильской противоракетной обороны (IMDO), которая состоит из разных комплексов. “Праща Давида” перехватывает ракеты малой и средней дальности, “Стрела-2” перехватывает ракеты средней и большой дальности, а “Стрела-3” перехватывает ракеты большой дальности.

Соединенные Штаты участвовали совместно с израильским департаментом “Железный купол” в разработке этой системы. А в 2020 года США приобрели для себя два комплекса. И сейчас израильская IMDO софинансируется Агентством по противоракетной обороне Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты начали финансировать “Железный купол” ещё в 2011 году, и, по данным Центра стратегических и международных исследований, в настоящее время 55% компонентов системы производятся в США.

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Только на ввод в строй “Железного купола” в Израиле США выделили 1,6 миллиарда долларов в период с 2011 по 2021 год.

Как работает “Железный купол”?

“Железный купол” использует многоцелевые радары для определения маршрута ракеты. Центр командования и контроля системы анализирует траекторию полета ракеты и предполагаемый район ее приземления, рассказали в Министерстве обороны Израиля.

Пусковая установка получает от командно-диспетчерского пункта приказ на запуск ракеты и перехват. Компонент искусственного интеллекта системы определяет, будет ли людям угрожать приближающаяся ракета. Если ракета не будет определена как представляющая угрозу, система позволит ракете приземлиться и взорваться в отдалении от поселений.

Поскольку это система малой дальности, “Железный купол” предназначен для сбивания ракет с дальностью полета около 70 километров или меньше. Комплекс также может быть установлен на корабли.

Все перехватить не может

Несмотря на свою эффективность, “Железный купол” не предназначен для защиты от всех видов угроз. Он защищает небольшую площадь от менее совершенных ракет.

По словам израильских официальных лиц, в прошлом “Железный купол” был на 90% эффективен при перехвате тысяч ракет, выпущенных террористами ХАМАС.

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В декабре 2020 года министерство обороны Израиля сообщило, что в течение нескольких недель они испытывали системы противовоздушной обороны морского базирования, и все цели были успешно перехвачены многоуровневыми системами обороны Израиля - “Железный купол”, “Стрела” и “Праща Давида”.

В июне 2022 года американская компания JustAnswer начала оказывать помощь Украине в создании модернизированной системы противоракетной обороны, очень похожей на “Железный купол”, чтобы предотвратить попадание российских ракет по гражданским лицам. Ракетный комплекс Sky Project, как сообщили разработчики, поможет создать мобильную всепогодную систему противовоздушной обороны, предназначенную для перехвата и уничтожения ракет и даже артиллерийских снарядов.

Смогли ли террористы ХАМАС прорвать “Железный купол”?

Суть стратегии террористов ХАМАС по прорыву “Железного купола” заключалась в том факте, что используемые боевиками ракеты намного дешевле в изготовлении, чем израильские ракеты-перехватчики “Тамир”, что превращало их успех в гонку за тем, у кого первым кончатся боеприпасы.

Атака боевиков на Израиль 7-8 октября сопровождалась массированными залпами из более чем 5000 ракет, по заявлениям ХАМАС (в Израиле говорят о более, чем 2000 ракет), и артиллерии в течение 20 минут. Это привело к тому, что система “Железный купол” была перегружена и оставила небо частично открытым, когда начала перезаряжаться, сообщает NDTV. Каждая пусковая установка содержит 20 ракет-перехватчиков, после запуска которых требуется время на перезарядку.

Власти Израиля пока не сообщали о точном количестве перехваченных ракет. Тем не менее речь идёт о несравнимо меньшем количестве прилетов, по сравнению с запущенными.

«Железный купол» — хорошая система. Но когда на тебя летит пять тысяч ракет, не поможет ни один купол. <…> Дело в том, что не бывает абсолютного оружия, не бывает абсолютного щита. Так что «Железный купол» все равно сыграл свою роль”, - заявил российский военный эксперт в беседе с Lenta.ru Виктор Литовкин.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/WaqasSaeed22/status/1711337778699788405?t=pZ8epumcJD1NUVX3tMwOcw&s=19”]

Эта начальная волна ракетных и артиллерийских ударов, совпавшая с появлением сил вторжения на нескольких фронтах, - вот что привело ХАМАС к его нынешнему частичному успеху. Однако, как долго это продлится, пока Израиль и его союзники перегруппируются, еще предстоит выяснить.

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Стоит учитывать, что по подсчётам израильских военных, только 25% ракет, выпущенных по Израилю за прошлые годы террористами, представляли реальную угрозу людям или гражданским объектам — из-за низкой точности и нестабильной траектории некачественных конструкций снарядов. Навряд ли террористы ХАМАС смогли значительно улучшить свои ракеты.