Появилась "главная звезда" 12 пакета санкций ЕС против России

Опубликовано: 21.10.2023 13:30 , Обновлено: 28.01.2025

Бриллианты должны стать "главной звездой" в 12 раунде санкций ЕС против России. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Собеседник заявил, что в Евросоюзе ожидают объявления стран G7 о введении ограничений на российские бриллианты “в ближайшие дни”.

“Система готова уже несколько недель, и теперь мы ждем окончательной декларации G7, которая закрепит ее на словах и подтвердит волю G7 работать с этой системой”, – сказал он.

На страны G7 приходится 70% мирового спроса на алмазы. И Бельгия как один из крупнейших центров торговли бриллиантами в мире полностью соглашается распространить запрет “семерки” в рамках следующего раунда санкций ЕС против России, сказал европейский дипломат.

Таким образом, будет устранено главное препятствие для этого шага, к которому другие страны ЕС и Украина стремились уже давно.

[info_b]По разным оценкам, экспорт алмазов и бриллиантов приносит России до 4 млрд евро в год.[/info_b]

Кроме того, согласно информации прессы, по мнению Литвы, 12-й раунд должен также включать запрет на экспорт из ЕС “радиаторов для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их частей” (стоимость которых в прошлом году составила 49 млн. евро).

Также Вильнюс полагает, что следует запретить даже продажу “гвоздей, крепежных элементов, булавок” и “швейных иголок, вязальных спиц”.

Накануне СМИ сообщили, что в текущие выходные должно начаться обсуждение 12 пакета санкций Евросоюза против России.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что G7 и ЕС будут работать над ограничением торговли драгоценными камнями из РФ.

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