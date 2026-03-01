Смерть Хаменеи подтвердили в Иране

Опубликовано: 01.03.2026 07:58 , Обновлено: 04.03.2026

Иранские государственные информационные агентства (Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars) подтвердили убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, назвав его «мучеником». Сообщения пришли спустя несколько часов после того, как Трамп объявил о смерти Хаменеи.

Президент США заявил, что у него есть «хорошее представление» о том, кого он хочет видеть на месте верховного лидера. Он добавил, что атаки США на Иран будут продолжаться столько, сколько потребуется.

Также сообщается о гибели главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммеда Пакпура.

86-летний верховный лидер Ирана Али Хаменеи носил титул великого аятоллы с 1994 года. Его резиденция была полностью разрушена. Израильский 12 канал сообщил, что на комплекс было сброшено 30 бомб.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил убийство Хаменеи и назвал «великим преступлением», пообещав ответить, говорится в заявлении его администрации.

«Это великое преступление никогда не останется без ответа и перевернет новую страницу в истории исламского мира и шиизма. Чистая кровь этого высокопоставленного лидера потечет ревущим родником и искоренит американо-сионистское угнетение и преступления», — говорится в заявлении.

«И на этот раз, со всей нашей силой и решимостью, при поддержке исламского народа и свободных народов мира, мы заставим виновников и командиров этого великого преступления пожалеть о содеянном», — добавлено в заявлении.

В свою очередь, президент США назвал Хаменеи “одним из главных злодеев в истории” и также подтвердил его гибель.

“Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев, а также для людей из многих стран мира, убитых или изувеченных Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов. […] Это величайший шанс для иранского народа вернуть свою страну”, — продолжил Трамп.

Кто будет руководить Ираном?

Власти Ирана уже объявили, что теперь руководить страной будет сразу несколько человек:

Президент Ирана Масуд Пезешкиан,

глава судебной власти,

один из членов совета стражей.

Об этом со ссылкой на первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера сообщает иранское информагентство IRNA.