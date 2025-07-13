"Слушай, докажи, что ты другой" - Сторонники призвали Трампа побыстрее опубликовать "компромат Эпштейна"

Опубликовано: 13.07.2025 16:03 , Обновлено: 13.07.2025

В субботнем сообщении в соцсети Truth Social Трамп выступил в защиту генпрокурора США Бонди, которая отказалась публиковать так называемый "компромат Эпштейна". Однако сторонники президента США на митинге MAGA (Make America Great Again), отказались принимать действия Трампа и высказали ему свои претензии.

Участники саммита практически единогласно встали на сторону директора ФБР (Федеральное бюро расследований) Кэша Пателя и его заместителя Дэна Бонджино, которые, как сообщали NBC News и другие СМИ, были разочарованы тем, как генпрокурор Бонди обращается с документами по делу Эпштейна.

Ранее Бонджино и Патель использовали свои консервативные медиаплатформы до прихода в администрацию Трампа, чтобы усилить идею о том, что “дело Эпштейна” было частью организованного демократическим правительством сокрытия информации для защиты влиятельных политических игроков.

«Что происходит с моими „мальчиками“, а в некоторых случаях и „девчонками“? — написал Трамп в субботу вечером. Они все нападают на генерального прокурора Пэм Бонди, которая делает ПОТРЯСАЮЩУЮ работу!»

Пост Трампа появился после целого дня попыток Белого дома усмирить нарастающую ярость среди его сторонников.

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Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвиненный в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его дело получило широкий резонанс из-за вовлеченности влиятельных персон из политики, бизнеса и шоу-бизнеса в США и не только. В 2019 году Эпштейн был арестован, но вскоре был обнаружен мертвым в тюрьме при загадочных обстоятельствах, что породило множество теорий заговора.

Президент Дональд Трамп, как и многие другие известные личности, был знаком с Эпштейном, входившим в высшие круги общества Америки. В 2000-х они общались, но позже Трамп дистанцировался от него. В отличие от Билла Клинтона, чьи связи с Эпштейном были более тесными, Трамп не фигурировал в обвинениях. Однако критики использовали эту историю для нападок на экс-президента.

Дело Эпштейна остается инструментом политической борьбы. Одни видят в нем доказательство коррупции элит, другие — повод для дискредитации оппонентов. Трамп неоднократно заявлял, что не имел отношения к преступлениям Эпштейна, но скандал продолжает влиять на общественное мнение.

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Обращение Трампа не утихомирило его сторонников.

«Я думаю, что эти люди — не знаю, по какой причине, возможно, есть какие-то причины, — но я не думаю, что они говорят нам правду об Эпштейне, — заявил подкастер Брэндон Тейтум собравшимся на митинг в конференц-центре Тампы. — Я думаю, что этот парень был замешан в чём-то гнусном, в чём замешано очень много людей. И я предполагаю, что все эти люди, возможно, были нашими союзниками и людьми, с которыми мы не хотим иметь плохих отношений».

«Эпштейн — это ключ, который открывает замки ко многим вещам, не только к отдельным людям, но и к учреждениям, разведывательным службам, иностранным правительствам, а также к тем, кто работает и работал с ним в нашем разведывательном аппарате и в нашем правительстве», — заявил, в свою очередь, толпе на саммите Стив Бэннон, ярый сторонник Трампа.

Бэннон заявил, что выступает за назначение администрацией Трампа специального прокурора для решения этого вопроса.

«Я поддерживаю Пэм на посту генерального прокурора, но считаю, что необходимо назначить специального прокурора, который займется делом Эпштейна. Однако зрители во время наших прямых эфиров на конференции были на 100% против того, чтобы Бонди остался генеральным прокурором. Никогда ничего подобного не видел», — заявил он в интервью NBC News.

Американцы, собравшиеся на митинге в поддержку MAGA, тоже не понимали, передает CBS, почему их Трамп отказался публиковать “компромат Эпштейна”.

«Для меня дело даже не в Пэм Бонди. Слушай, Трамп, мы тебя выбрали, потому что ты должен был отличаться от других, — рассказала 24-летняя участница мероприятия Шэрон Аллен. — Поэтому ты должен доказать нам, что ты другой… можешь уволить её [Бонди], делать что угодно, но, в конце концов, Трамп, ты — президент. Мы доверили тебе избавиться от этих людей и разоблачить их».

В свою очередь, бывший член палаты представителей штата Флорида Энтони Сабатини, который когда-то был одним из самых ярых сторонников Трампа во время его работы в законодательном собрании штата и тоже присутствовал на мероприятии, назвал пост Трампа в Truth Social «оторванным от реальности».