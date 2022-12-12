Словакия решила передать Украине истребители МиГ-29

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Опубликовано: 12.12.2022 15:07 , Обновлено: 12.12.2022

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качен в интервью для "Интерфакс.Украина" заявил о завершающей стадии подготовки передачи Украине истребителей МиГ-29.

“Мы еще не передали вам МиГ-29, но готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами в НАТО о том, как это сделать”, - расакзаал глава МИД Словакии.

По его словам, для этого украинская делегация скоро прибудет в страну. А сама Словакия проводит консультации с партнёрами по НАТО. “Наш министр обороны объяснил вашему президенту, как это возможно сделать. Я очень оптимистично настроен по этому поводу, думаю, это скоро произойдет и самолеты будут в Украине”, — уточнил растислав Качер.

По последним данным, в ВВС Словакии есть 11 истребителей МиГ-29 - девять боевых МиГ-29AS и два учебно-боевых МиГ-29UBS. С ними, кстати, торжественно попрощались в Словакии ещё в августе этого года. Но тогда передача Украине, видимо, не состоялась. Взамен страны НАТО должны поставиь в Словакию американские F-16.

[info_b]МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.[/info_b]

Ранее стало известно, что США помогли Украине интегрировать в боевые системы МиГ-29 натовские ракеты AGM-88 HARM.

AGM-88 HARM используются для уничтожения российских ПВО и хорошо себя показали в Херсонской области.

https://youtu.be/b5nWxN1ymW4