Словакия передала Украине первые истребители МИГ-29

Опубликовано: 23.03.2023 16:38 , Обновлено: 23.03.2023

Министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил о состоявшейся передаче ВСУ четырех истребителей МИГ-29. Всего эта страна обещает поставить в Украину 13 военных самолётов.

Еще 20 обещает дать Польша, так что Украины в итоге появятся 33 таких самолета.

В то же время, в Воздушных силах ВСУ считают, что такие самолёты - не самый лучший вариант. Они считаются устаревшими и малопригодными для борьбы с крылатым ракетами и дронами. Такое мнение высказывал представитель командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

«Техника старая физически и такие средства не вкладывали даже Словакия и Польша. Там проведена незначительная модернизация самолетов, система связи несколько адаптирована под натовский стандарт, GPS-навигация, система свой-чужой. Но для военного времени — это не существенная модернизация», — рассказал Юрий Игнат.

Однако и такой помощи в Украине благодарны. Ведь украинским пилотам они хорошо известны, и им не потребуется переобучение, как в случае с F-16. Тем более, МИГ-29, назодящиеся в странах НАТО прошли модернизацию и адаптацию для использования западных боеприпасов.

Так, пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что на МИГ удалось установить ракеты HARM, которые используются для подавления ПВО россиян.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что “техники из Украины уже несколько дней находятся в Словакии, проводят осмотр истребителей и осуществляют процесс приемки”.