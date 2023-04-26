Словакия объявила, что на время "выйдет" из Шенгена

Опубликовано: 26.04.2023 18:58 , Обновлено: 26.04.2023

С 24 мая по 8 июня власти Словакии пообещали вернуть проверки на границе с Польшей, Чехией, Австрией и Венгрией и в аэропортах. В этот период пересекать словацкую границу можно будет только через КПП.

Все дело в том, что в Братиславе с 29 по 31 мая пройдет Форум безопасности Globsec. В нем примут участие политики и эксперты со всего мира, поясняет словацкая газета «Правда».

Министерство внутренних дел Словакии также обосновало восстановления контроля на границах еще и международным мероприятием мотоклуба Hells Angels MC Slovakia, которое пройдет 2-4 июня.

В правительство Словакии подчеркнули, что это мероприятие «связано с высоким риском безопасности и возможной серьезной угрозой общественному порядку», и напоминает, что на подобных байкерских мероприятиях, организованных в прошлом, были «многочисленные серьезные инциденты».

В свою очередь, Чешское агентство печати сообщило, что саммит президентов Бухарестской девятки, состоящей из стран восточного крыла НАТО, также состоится, пока в Словакии действует пограничный контроль. «Сухопутные границы Словацкой Республики с Польшей, Чехией , Австрией и Венгрией будут пересекаться только в отдельных пунктах пропуска на время проверки», — сообщило местное издание «Правда».