Следующим президентом Украины станет боксер? Появились результаты нового опроса

Опубликовано: 27.02.2026 09:16 , Обновлено: 27.02.2026

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, пришедший на пост из шоу-бизнеса, оказался лишь на четвертом месте в рейтинге доверия среди украинцев, уступив не только бывшему главкому Валерию Залужному. Оказалось, что жители страны больше доверяют известному боксеру Александру Усику. О чем свидетельствуют данные февральского исследования международной компании Ipsos.

Боксер обошел президента

Согласно опросу, уровень доверия к Зеленскому составляет чуть менее половины опрошенных — 49%. На самом деле неплохой результат, но на первом месте в рейтинге расположился бывший глава Генштаба, а ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный (63%).

При этом на второе место, как говорится в исследовании, неожиданно вырвался боксер Александр Усик, которому доверяют 56% опрошенных. Третью строчку занял глава офиса президента, а ещё недавно командующий ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, который отстает от спортсмена всего на один процент.

Усик не против?

Усик, кстати, недавно намекнул на свои возможные президентские амбиции. Российские пранкеры Вован и Лексус утверждают, что поговорили с украинским боксером от имени польского президента. В разговоре спортсмен, находясь в Испании, на английском языке комментировал ситуацию в стране, в том числе проблемы с электричеством, назвав происходящее «большим хаосом». По его мнению, «президент должен делать больше».

На вопрос, готов ли он сам возглавить Украину, боксер ответил уклончиво: «Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание», — заявил он.

В том же разговоре Усик раскритиковал украинскую власть за высокий уровень коррупции. «Это большая проблема. Если ее не победим — у нас нет будущего», — утверждает спортсмен. Он также добавил, обращаясь к чиновникам: «Если вы плохо относитесь к Украине, уходите, убирайтесь прочь. Я не знаю, может на линию фронта».