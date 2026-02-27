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Следующим президентом Украины станет боксер? Появились результаты нового опроса

Следующим президентом Украины станет боксер? Появились результаты нового опроса
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Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, пришедший на пост из шоу-бизнеса, оказался лишь на четвертом месте в рейтинге доверия среди украинцев, уступив не только бывшему главкому Валерию Залужному. Оказалось, что жители страны больше доверяют известному боксеру Александру Усику. О чем свидетельствуют данные февральского исследования международной компании Ipsos.

Боксер обошел президента

Согласно опросу, уровень доверия к Зеленскому составляет чуть менее половины опрошенных — 49%. На самом деле неплохой результат, но на первом месте в рейтинге расположился бывший глава Генштаба, а ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный (63%).

При этом на второе место, как говорится в исследовании, неожиданно вырвался боксер Александр Усик, которому доверяют 56% опрошенных. Третью строчку занял глава офиса президента, а ещё недавно командующий ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, который отстает от спортсмена всего на один процент.

Усик не против?

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Усик, кстати, недавно намекнул на свои возможные президентские амбиции. Российские пранкеры Вован и Лексус утверждают, что поговорили с украинским боксером от имени польского президента. В разговоре спортсмен, находясь в Испании, на английском языке комментировал ситуацию в стране, в том числе проблемы с электричеством, назвав происходящее «большим хаосом». По его мнению, «президент должен делать больше».

На вопрос, готов ли он сам возглавить Украину, боксер ответил уклончиво: «Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание», — заявил он.

В том же разговоре Усик раскритиковал украинскую власть за высокий уровень коррупции. «Это большая проблема. Если ее не победим — у нас нет будущего», — утверждает спортсмен. Он также добавил, обращаясь к чиновникам: «Если вы плохо относитесь к Украине, уходите, убирайтесь прочь. Я не знаю, может на линию фронта».

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