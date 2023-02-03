Следующие полгода в Украине будут «критическими» — Глава ЦРУ

Опубликовано: 03.02.2023 11:41 , Обновлено: 03.02.2023

Глава ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что предстоящие шесть месяцев 2023 года в Украине станут «критическими», передает CBS News.

Он полагает, что Россия делает ставку на политическую усталость Запада от войны. Кроме того, Бернс заявил, что Москва вряд ли серьезно настроена на проведение переговоров по Украине.

Он также отметил, что нет ни одного иностранного лидера, который внимательнее следил бы за опытом президента РФ Владимира Путина, чем лидер Китая Си Цзиньпин.

По его словам, Пекин был встревожен плохой работой российских вооруженных сил, однако две страны по-прежнему «привязаны» к своему партнерства, хотя и «очень неохотно предоставляют, например, смертоносное оружие.