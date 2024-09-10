"Скорость ветра как у скоростного поезда!" - Видео супертайфуна "Яги" собрало более 10 млн просмотров в Х

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Опубликовано: 10.09.2024 12:07 , Обновлено: 10.09.2024

В первую неделю сентября пользователей по всеми миру поразили кадры накрывшего азиатские страны супертайфуна "Яги". По оценкам экспертов, скорость ветра во время стихии достигла отметки в 260 километров в час.

Супертайфун “Яги” зародился в последние дни августа и прошёлся над северным Вьетнамом, китайской провинцией Хайнань и Филиппинами, распавшись только 9 сентября. В результате его активности погибло по меньшей мере 90 человек, более 400 получили ранения и ещё полсотни пропали без вести.

Стихия опрокинула огромные суда в море, перевернула множество машин, повредила строения и вырвала с корнем опоры электропередач.

Ущерб в нескольких странах от действия “Яги” оценили в 9,29 миллиарда долларов.

Видеоролики, демонстрирующие разрушительную силу стихии, завирусились в социальных сетях по всему миру. Так, одно из таких видео в Х собрало более 10 миллионов просмотров. Увиденное зрелище не оставило поразило пользователей со всех уголков мира.

“Скорость ветра как у скоростного поезда! Даже думать об этом очень страшно!” - высказалась другая пользовательница.

“240 км в час — это действительно впечатляющая скорость! Это как высокоскоростной автомобиль, гоночный мотоцикл или самолет”, - согласился ещё кто-то.

“Такая скорость может заставить вас познакомиться, начать ухаживать и пожениться за один день”, - написал один из комментаторов.

“Люди продолжают играть с природой, а когда природа начинает играть, мы не можем защититься”, - высказался другой.

Кадры обрушения моста, после прохождения супертайфуна во Въетнаме.

Также супертайфун стал причиной выпадения рекордного количества осадков в некоторых регионах Въетнама.

Также на видео попал момент, как вьетнамский солдат, пытавшийся предотвратить столкновение баржи с мостом, был смыт огромным потоком воды. Его унесло на большое расстояние вниз по течению Быстро среагировавшие товарищи смогли его спасти.