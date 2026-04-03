СК России назвал причину ЧП с поездом под Ульяновском

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Опубликовано: 03.04.2026 14:17 , Обновлено: 03.04.2026

Следственный комитет России озвучил предварительную версию, что стало причиной схода вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области утром 3 апреля. В ведомстве считают, что виной всему стало "ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна".

Такую предварительную версию причин утренней аварии, в результате которой, по информации губернатора Ульяновской области Алексея Русских, пострадали как минимум 24 человека, включая 4 детей, озвучило российское агентство ТАСС со ссылкой на российский Следком. К счастью, в результате железнодорожной аварии обошлось без жертв - у пострадавших лишь травмы - от лёгкой до средней степени тяжести.

По информации агентства, следователи изъяли с места ЧП фрагменты полотна и отправили их на криминалистическую экспертизу.

Тем временем в Российских железных дорогах (РЖД) пообещали вернуть всем пассажирам злополучного поезда (а их, по последним данным, было 412 человек) полную стоимость билетов. Пострадавшим будут положены страховые выплаты.

Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в течение дня на автобусах на вокзал на станцию Ульяновск-Центральный. На станции для них подготовили резервный состав с вагонами дальнего следования, которые отправят далее по маршруту, как только все пассажиры пройдут медицинский осмотр.

На месте аварии сейчас работают ремонтные бригады, а в РЖД уже заявили о скором возобновлении движения на повреждённом участке путей.

Из-за аварии некоторым межрегиональным поездам пришлось скорректировать маршрут и график, но уже следующий поезд - №301 Челябинск – Москва - пообещали пустить по этому маршруту с остановками, предусмотренными обычным расписанием. Задержка поезда, по приблизительным оценкам, составит до 8 часов.