"Синдромом внезапной русской смерти"? В РФ подсчитали количество погибших топ-менеджеров с 2022 года

Опубликовано: 04.07.2025 12:59 , Обновлено: 04.07.2025

Российский Телеграм-канал "Шепот нефти", занимающийся освещением новостей нефтегазовой тематики и инсайтов в данной сфере, опубликовал статистику внезапно погибших глав и членов дирекций профильных российских компаний. Оказалось, что количество перевалило за десяток.

Впрочем, власти России, в том числе и полиция, не сводили все случаи к одному знаменателю. Всякий раз в отчётах следственных органов говорилось о тех или иных несвязанных между собой причинах гибели видных руководителей.

А некоторые российские источники не исключили ” руку Запада ” в серии смертей руководителей российских компаний.

Тем не менее, поводом для подсчетов стала внезапная смерть утром 4 июля вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова , который по предварительной и официальной версии выпал из окна своей квартиры на Рублевке. Следователи предполагают суицид.

Гибель мужчины стала 13-й в серии загадочных смертей с начала 2022 года, в ходе которой “высокопоставленные руководители нефтегазового сектора России погибали при странных обстоятельствах”.

По данным “Шёпота нефти” весь список выглядит так:

Лукойл (4 случая)

Александр Субботин (май 2022) – найден мертвым после «сеанса у шаманов» с ядом жабы.

Равиль Маганов (сентябрь 2022) – выпал из окна больницы.

Владимир Некрасов (октябрь 2023) – «острая сердечная недостаточность».

Виталий Робертус (март 2024) – повесился в кабинете. Газпром и подрядчики (5 случаев)

Леонид Шульман (январь 2022) – предсмертная записка, ножевые раны.

Александр Тюляков (февраль 2022) – повешен в гараже, перед смертью был избит.

Владислав Аваев (апрель 2022) – убил жену и дочь, затем застрелился.

Юрий Воронов (июль 2022) – выстрел в голову в бассейне. Другие компании

Сергей Протосеня (Новатэк) – убил семью топором, затем повесился.

Игорь Шкурко (Якутскэнерго) – «самоубийство» в СИЗО.

“Западные СМИ называют это “синдромом внезапной русской смерти”. Большинство погибших были связаны с финансами, безопасностью и логистикой — ключевыми направлениями в условиях санкций”, - предположим авторы ТГ-канала.

Там заявили, что серия смертей “выглядит слишком системно, чтобы быть случайностью”, а в условиях жесткой конкуренции за ресурсы и влияние, “нефтегазовый сектор России остается зоной повышенного риска”.

Возможные причины:

Российский Телеграм-канал назвал возможные причины смертей: