"Синдромом внезапной русской смерти"? В РФ подсчитали количество погибших топ-менеджеров с 2022 года
Российский Телеграм-канал "Шепот нефти", занимающийся освещением новостей нефтегазовой тематики и инсайтов в данной сфере, опубликовал статистику внезапно погибших глав и членов дирекций профильных российских компаний. Оказалось, что количество перевалило за десяток.
Впрочем, власти России, в том числе и полиция, не сводили все случаи к одному знаменателю. Всякий раз в отчётах следственных органов говорилось о тех или иных несвязанных между собой причинах гибели видных руководителей.
А некоторые российские источники не исключили ” руку Запада ” в серии смертей руководителей российских компаний.
Тем не менее, поводом для подсчетов стала внезапная смерть утром 4 июля вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова , который по предварительной и официальной версии выпал из окна своей квартиры на Рублевке. Следователи предполагают суицид.
Гибель мужчины стала 13-й в серии загадочных смертей с начала 2022 года, в ходе которой “высокопоставленные руководители нефтегазового сектора России погибали при странных обстоятельствах”.
По данным “Шёпота нефти” весь список выглядит так:
Лукойл (4 случая)
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Александр Субботин (май 2022) – найден мертвым после «сеанса у шаманов» с ядом жабы.
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Равиль Маганов (сентябрь 2022) – выпал из окна больницы.
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Владимир Некрасов (октябрь 2023) – «острая сердечная недостаточность».
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Виталий Робертус (март 2024) – повесился в кабинете.
Газпром и подрядчики (5 случаев)
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Леонид Шульман (январь 2022) – предсмертная записка, ножевые раны.
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Александр Тюляков (февраль 2022) – повешен в гараже, перед смертью был избит.
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Владислав Аваев (апрель 2022) – убил жену и дочь, затем застрелился.
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Юрий Воронов (июль 2022) – выстрел в голову в бассейне.
Другие компании
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Сергей Протосеня (Новатэк) – убил семью топором, затем повесился.
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Игорь Шкурко (Якутскэнерго) – «самоубийство» в СИЗО.
“Западные СМИ называют это “синдромом внезапной русской смерти”. Большинство погибших были связаны с финансами, безопасностью и логистикой — ключевыми направлениями в условиях санкций”, - предположим авторы ТГ-канала.
Там заявили, что серия смертей “выглядит слишком системно, чтобы быть случайностью”, а в условиях жесткой конкуренции за ресурсы и влияние, “нефтегазовый сектор России остается зоной повышенного риска”.
Возможные причины:
Российский Телеграм-канал назвал возможные причины смертей:
- Чистки в условиях санкционного давления.
- Борьба за активы на фоне передела рынка.
- Давление со стороны силовых органов (на некоторых были заведены дела, связанные с коррупцией).
- Личные мотивы.