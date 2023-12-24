"Силы Украины истощены" - Генерал НАТО предсказал наступление России на новогодние праздники

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.12.2023 17:47 , Обновлено: 04.07.2024

Генерал Рихо Террас, бывший командующий Силами обороны Эстонии, а ныне член Европейского парламента, в интервью телеканалу ERR заявил, что Россия может готовить рождественское наступление на Украину. Владимир Путин склонен к нападению во время праздников, заявил, уверен военный эксперт.

По его мнению, Запад теперь должен оказать Украине гораздо больше помощи, поскольку силы Киева уже истощены. «У них также заканчивается оборудование и оружие. У России их тоже не так много, но я думаю, что они сейчас готовятся к этому конкретному рождественскому наступлению. Путин часто имеет привычку «портить» Рождество”, - заявил гость ERR.

Эстонский генерал считает, что россияне уже добиваются успехов в разных местах в Украине.

“Если фронт рухнет и россияне захватят что-то большое, это станет плохим сигналом для всего мира. Я не думаю, что дело зайдет так далеко, но, конечно, угроза существует, и поэтому мы должны быть полностью вовлечены», — сказал бывший командующий армией Эстонии.

В свою очередь, издание The New York Times сообщило со ссылкой бывшие высокопоставленные российские чиновники, близкие к Кремлю, что президент России Владимир Путин всю осень сигнализирует странам Запада о том, что он открыт для прекращения огня на Украине, несмотря на то, что публично заявил об отказе от перемирия.

Источники, цитируемые NYT, предупредили, что это может быть просто попыткой “сбить с толку” или даже Путин может передумать, если его войска наберут обороты на Украине. Кроме того, пока не ясно, примет ли президент Украины Владимир Зеленский сделку или нет, поскольку Россия по-прежнему удерживает часть территорий Украины.