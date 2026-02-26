Сикорский пообещал, что Польша не будет "лохом" в отношениях с США

Опубликовано: 26.02.2026 18:19 , Обновлено: 26.02.2026

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пообещал, что Варшава намерена оставаться верным союзником Вашингтона, однако не намерена слепо следовать в фарватере американской политики, если она противоречит польским национальным интересам. Соответствующее заявление он сделал в четверг, выступая в Сейме (нижней палате польского парламента).

“Мы были и останемся верными союзниками Америки, но мы не можем быть лохами (в некоторых переводах - глупцами или фраерами, Ред.)”, — заявил дипломат, используя просторечное выражение для пущего контраста, передает polsatnews.pl. По его мнению, текущая ситуация требует от Варшавы трезвой оценки происходящего, особенно в контексте попыток пересмотра миропорядка.

По словам Сикорского, в мире набирает обороты “возврат к политике силы”, когда крупные державы пытаются делить мир на сферы влияния. “Международный порядок сотрясается до основания… Мы видим попытки возврата к концерту держав, ситуации, в которой крупнейшие государства делят мир на сферы влияния, где им якобы должны принадлежать особые, в том числе территориальные права”, — пояснил он.

Глава МИД Польши заявил, что в такой системе нет места подлинным союзам, а на смену нормам приходит право сильного. “Где исчезают божеские и человеческие законы, там вступает закон джунглей”, — предупредил он.

Польский Министр напомнил о Ялтинской конференции 1945 года. Он отметил, что тогда США, стремясь заручиться поддержкой СССР в войне с Японией, пожертвовали свободой стран Восточной Европы. “Американский национальный интерес был реализован. Мы заплатили цену… Если Японию 1945 года заменить сегодняшним Китаем, то уверены ли мы, что интерес США будет совпадать с польским?” — риторически вопрошал Сикорский, обращаясь к оппозиции.

Коснувшись угроз безопасности, министр сообщил, что Европа должна готовиться к возможному крупномасштабному конфликту. По его словам, которые приводит издание, министр обороны ФРГ не исключает, что Россия может быть готова напасть на страну НАТО уже в этом году, а не через два-три года. “Поэтому мы должны быть готовы к конфликту такого масштаба, какой пережили наши бабушки и дедушки”, — заявил Сикорский, отметив, что по всему континенту уже фиксируются акты саботажа и диверсий: от российских беспилотников в польском небе до поджогов и попыток терактов на железной дороге, которые, по данным следствия, совершались по заданию иностранных разведок.

Отдельное внимание в речи было уделено ситуации в Украине. Сикорский раскритиковал тех, кто призывает прекратить помощь Киеву, процитировав авторитетного польского публициста Ежи Гедройца. “Если Россия поглотит Украину, нас схватят за горло”, — привел он цитату. Министр признал наличие проблем в самой Украине, связанных с коррупцией и адаптацией к стандартам Евросоюза (ЕС), но заявил о готовности Варшавы помогать соседу, “помня, сколько усилий требовали от нас те же процессы”.

Туск поддержал главу МИД и предостерег президента от вето на оборонный закон

Выступление Сикорского в Сейме высоко оценил премьер-министр Дональд Туск. По словам главы правительства, это были “очень сильные, хорошие и мудрые слова об Украине, Европе и отношениях с союзниками”. Комментируя журналистам тезис главы МИД о том, что Польша “не будет лохом” в отношениях с США, Туск был краток: “Нечего добавить, нечего убрать”.

Премьер-министр Польши также поддержал своего министра в вопросе финансирования обороны в рамках европейской программы SAFE (программа кредитования оборонной промышленности — прим. ред.), которая в последнее время вызывает споры. По словам Туска, сейчас, когда “война идет у наших границ”, крайне важно разумно финансировать оборонные возможности страны. Он выразил надежду, что слова Сикорского были услышаны президентом Каролем Навроцким, от которого зависит судьба законопроекта.

Навроцкий: я доволен зрелостью министра Сикорского

Президент Польши Кароль Навроцкий, чья позиция по ряду вопросов, включая программу SAFE, вызывала вопросы, прокомментировал выступление главы МИД. По словам президента, он удовлетворен тональностью речи Сикорского.

“Я доволен зрелостью министра Сикорского и рад, что его слова — хотя его речь была произнесена с большим скептицизмом по отношению к США — прозвучали так, будто Вашингтон, Соединенные Штаты и НАТО являются стратегическими партнерами Польши”, — заявил Навроцкий, добавив, что в фундаментальных вопросах политика президента и правительства может двигаться в одном направлении.