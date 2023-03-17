Си Цзиньпин всё-таки решил слетать в Москву для "углубления доверия"

Опубликовано: 17.03.2023 11:10 , Обновлено: 15.11.2024

Кремль подтвердил государственный визит главы Китая Си Цзиньпина 20-22 марта. Председатель Компартии Китая будет находиться в России с государственным визитом 20-22 марта.

Китай также прокомментировал предстоящий визит председателя Си Цзиньпина в Россию. Пресс-секретарь Ван Вэньбинь на регулярном брифинге для прессы заявил, что целью визита является дальнейшее “углубление двустороннего доверия”.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Си Цзиньпин обменяется мнениями по основным международным и региональным вопросам с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита.

А вот в Кремле надеются на подписание “важных документов” с лидером Китая. “В ходе переговоров они обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития всесторонних партнерских отношений и стратегического сотрудничества между Россией и Китаем… Будет подписан ряд важных двусторонних документов”, - сообщили в Москве.